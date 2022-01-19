美銀表示，上季的信貸質素改善，貸款損失率跌至逾50年低位，使其能釋出8.51億美元的準備金。不過由於員工工資上漲，上季的非利息支出按年增長6%至147億美元。相比下，這增幅已低於競爭對手。摩通上季的非利息支出按年增11%，而高盛更按年增23%。

其他報道

東瀛遊大股東以實物形式分派公司近7249萬股 市值2827萬

羚邦新增藝術家經理人業務 計劃兩年簽最多10位籌備NFT企劃

周杰倫NFT項目Phanta Bear均價跌6成 粉絲：韭菜割得太快就像龍捲風

安領旗下獅昂環球獲批管理加密貨幣基金

英國上月通脹5.4%創30年新高 加息壓力增

泰加的士退保 陳帆：雙方有權按條款取消合約

admanGO：MIRROR去年合作品牌逾180個 雄霸IG廣告(附互動圖表連結)

海豐國際料去年純利大升逾2.2倍

擬迫董事會收購SolarCity 馬斯克遭特斯拉股東要求歸還130億美元

安踏去年產品零售額按年增25至30% 發盈喜料純利增至少35%

美債10年息再破頂 恒指反覆倒升15點 北水11日流入

李澤楷旗下富衛保險擬上市前再籌15億元

國泰據報向願接受港隔離檢疫措施機師 供最多近3萬獎金

恒生保險提高新冠肺炎額外保障 指定新客確診可獲18萬元賠償

68%受訪港人對未來1年財政狀况樂觀 四成擬申請新信貸