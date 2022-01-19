即時財經新聞

美銀上季多賺28% 略遜預期

文章日期：2022年1月19日 20:55

由於資產管理及投行收費創新高，加上釋出8.51億美元的壞賬撥備，以資產值計算全美第二大銀行美銀（美：BAC），第四季利潤按年增長28%至70.1億美元，每股盈利82美仙，高於分析師平均預期的76美仙。美銀上季收入按年增長10%至221.7億美元，略低於分析師預期。