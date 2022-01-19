集團指，去年10月初的公告曾經提及，疫情持續引起的全球供應鏈中斷，中國經營成本上漲，以及因晶片短缺導致需求減弱等經營性不利因素持續，仍一定程度上影響集團的業績表現。另外，國內外市場競爭激烈，導致集團毛利率下降，尤其是光學業務，在推進業務擴張策略以達到最佳市場地位的過程中，由於平均單價和產能效率較低，以致上季利潤率較弱。

綜合上述因素，集團預計第四季純利按年跌71%至79%。集團2020年度第四季的純利為7.56億元人民幣。

集團並指，預計2021年度收入會略微增加，但純利將按年減少12%至16%，除經營因素外，還因為沒有類似2020年度的特殊匯兌收益以及2021年度政府補貼減少。集團2020年度的純利為15.07億元人民幣。

展望今年，瑞聲更指出，競爭激烈等外部因素可能會在2022年上半年持續影響集團，包括光學業務的業績表現。集團已採取措施提高營運效率，執行更積極的經營成本和費用控制措施。

瑞聲今日發盈警前收報32元，跌1.08%。

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