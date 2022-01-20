美債10年息曾穿1.9厘 美股向下 道指跌339點 連跌4日累挫1261點
文章日期：2022年1月20日 08:15
美國10年期債息曾升最多1.45%，高見1.9006厘，創2020年1月2日後最高，其後債息回落亞洲時段，現報1.8593厘，跌0.29%。在貨幣政策可能收緊之際，投資者正在評估企業盈利成長前景，美股向下。收市後美國總統拜登表示，還沒有準備好取消對中國商品加徵的關稅，又稱他相信俄羅斯軍隊將「進入」烏克蘭。
道指連跌4日，累計跌1261.67點；標指、納指則連跌2日，分別累跌130.09點，及跌553.5點。
道瓊斯工業平均指數收跌339點，跌幅0.97%，報35028點。標普500指數收跌44點，跌幅0.97%，報4532點。納斯達克綜合指數收跌166點，或1.15%，報14340點。
Caterpillar跌3.57%，報221.66美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低54點，而P&G升3.36%，報162元，貢獻道指34點。
科技股方面，蘋果收市報166.23元，跌2.1%，谷歌母公司Alphabet收市報2702.33元，跌0.64%，亞馬遜收市報3125.98元，跌1.64%，Facebook收市報319.59元，升0.45%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.24%，報480點。德國DAX指數收漲0.24%，報15809點；法國CAC 40指數漲0.55%，報7172點；英國富時100指數收漲0.35%，報7589點。