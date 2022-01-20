美國10年期債息曾升最多1.45%，高見1.9006厘，創2020年1月2日後最高，其後債息回落亞洲時段，現報1.8593厘，跌0.29%。在貨幣政策可能收緊之際，投資者正在評估企業盈利成長前景，美股向下。收市後美國總統拜登表示，還沒有準備好取消對中國商品加徵的關稅，又稱他相信俄羅斯軍隊將「進入」烏克蘭。