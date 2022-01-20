港股ADR升5點 夜期高水191點 美期升亞股個別發展
文章日期：2022年1月20日 08:51
美股下跌，港股ADR升5點或0.02%，報24133點，夜期升244點，高水191點，報24319點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌1.54%，折合報448.78元；阿里巴巴（9988）跌0.17%，折合報124.41元；美團（3690）升1.1%，折合報216.76元；匯控（0005）跌0.95%，折合報54.18元；建行（0939）跌0.08%，折合報5.86元。
道期現升0.134%；標期現升0.12%；納期現升0.16%。日股現升0.79%，韓股現升0.34%，澳股現跌0.37%。
今日焦點股份可留意：
中石油（0857）子公司原油交易違規正積極配合調查。
大眾金融（0626）全年多賺25%，不派末期息。
奧園（3883）拒付16.2憶元債券及利息，稱預備債務重組。
瑞聲科技（2018）發盈警，料上季少賺逾7成。
減持眾安在綫（6060）逾3%市值逾13億元，螞蟻：正常投資決策。
東瀛遊（6882）大股東以實物形式分派公司近7249萬股，市值2827萬。
羚邦（2230）新增藝術家經理人業務，計劃兩年簽最多10位籌備NFT企劃。
雅生活服務（3319）獲員工持股平台增持12萬股。
安領（1410）旗下獅昂環球獲批管理加密貨幣基金。
海豐國際（1308）料去年純利大升逾2.2倍。
安踏（2020）去年產品零售額按年增25至30%，發盈喜料純利增至少35%。
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