恒指高開135點 10天線升穿50天線 友邦、阿里撐市 匯控續回吐
文章日期：2022年1月20日 09:28
恒指今早高開135點或0.57%，報24263點，成交金額37億元；國指今早高開63點或0.76%，報8505點。恒生科技指數開市報5692點，升0.88%。友邦（1299）、阿里（9988）、美團（3690）撐市，匯控（0005）續回吐。
藍籌45隻升，10隻下跌，9隻無升跌。網易（9999）升3.79%，報167元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌5%，報30.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，4隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報167元，升3.79%；跌幅最大的是瑞聲（2018）開市報30.4元，跌5%。
恒指10天線(24091.6點)升穿50天線(23963.7點)，續高於50天線及受制於100天線(24601.24點)。
科指續低於10天線(5697.32點)。
禹洲（1628）4.77億美元票據82%獲交換，助避免發生違約。開市報0.66元，升1.54%。
中石油（0857）子公司原油交易違規正積極配合調查。開市報3.9元，跌2.99%。
大眾金融（0626）全年多賺25%，不派末期息。無成交，報2.73元。
奧園（3883）拒付16.2憶元債券及利息，稱預備債務重組。開市報1.49元，跌5.7%。
瑞聲科技（2018）發盈警，料上季少賺逾7成。開市報30.4元，跌5%。
減持眾安在綫（6060）逾3%市值逾13億元，螞蟻：正常投資決策。開市報27.8元，無升跌。
東瀛遊（6882）大股東以實物形式分派公司近7249萬股，市值2827萬。無成交，報0.39元。
羚邦（2230）新增藝術家經理人業務，計劃兩年簽最多10位籌備NFT企劃。無成交，報0.152元。
雅生活服務（3319）獲員工持股平台增持12萬股。開市報14.8元，升3.06%。
安領（1410）旗下獅昂環球獲批管理加密貨幣基金。開市報0.8元，升2.56%。
海豐國際（1308）料去年純利大升逾2.2倍。開市報29.6元，跌4.52%。
安踏（2020）去年產品零售額按年增25至30%，發盈喜料純利增至少35%。開市報112.7元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，國際娛樂（1009）見52周低0.255元，開市報0.255元，跌5.56%。
異動股
上升異動股，包括，冠均國際（1629）開市報0.47元，升14.63%；雅居樂（3383）開市報4.3元，升7.5%；碧桂園服務（6098）開市報45.45元，升6.94%；融創（1918）開市報10.08元，升6.55%；融創服務（1516）開市報9元，升5.51%；網龍（0777）開市報18.94元，升5.22%；世茂集團（0813）開市報5.87元，升4.82%；第一服務（2107）開市報0.78元，升4%。
下跌異動股，包括，國藝（8228）開市報0.111元，跌6.72%；Bodibra母企海納星空科技（8297）開市報0.57元，跌6.56%；奧園（3883）開市報1.49元，跌5.7%；國際娛樂（1009）見52周低0.255元，開市報0.255元，跌5.56%；瑞聲（2018）開市報30.4元，跌5%；海豐國際（1308）開市報29.6元，跌4.52%；順騰（0932）開市報0.26元，跌3.7%；小鵬汽車（9868）開市報172.1元，跌3.69%；中石油（0857）開市報3.9元，跌2.99%。
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