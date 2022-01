友邦(1299)今日公布「AIA 理想退休生活調查」,探討18至29歲年輕新世代的退休投資態度。調查發現,80%新世代同意活在當下,敢想敢做 (You Only Live Once - YOLO );75%新世代認為實現眼前短期目標或願望,比為未來退休作準備重要,比率較整體水平高 (63%)。