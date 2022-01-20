新世代受訪者勇於追夢，惟欠周詳退休部署。65%新世代對創業感興趣；62%表示有興趣投身斜槓族。90%雖同意為未來退休生活及醫療做好規劃，能夠減輕追夢的壓力，卻有高達60%人無清晰退休儲蓄或投資計劃。此外，近半數人(45%)不知道創業或投身斜槓族，亦須作強積金供款。

對於生育的意願方面，76%新世代認為養兒防老觀念過時、54%新世代寧養寵物不生育，較整體水平(40%)為高。

至於投資態度方面，調查發現新世代愛採取進取速食的投資策略。70%新世代受訪者認為短炒回報比長線投資吸引，比率較年長受訪者(57%)為高。另高達八成(79%)年長受訪者認同定期定額投資是理想的儲蓄方式，相反，超過三分一(38%)新世代不認同這個觀念。

新興資產成為新世代追捧對象。每四名有一名新世代(24%)現有或曾投資於新興資產，如虛擬貨幣。近半(49%)表示有打算將來投資於新興資產。

新世代在退休投資方面重視ESG投資。七成新世代認同ESG投資理念，較整體水平(62%)為高；七成新世代希望未來的退休投資有可持續投資成分。新世代重視可持續發展，可於其處理強積金的方法中看到。逾九成(91%)新世代以電子渠道方式處理強積金相關事宜，較整體水平(78%)高。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，調查反映新世代抱持YOLO信念，敢於追夢，希望跳出傳統人生規劃的框框，但她提醒年青人不要忘記為退休和醫療保障作好全盤規劃。她建議先從小處入手，例如管理好強積金賬戶、做好醫療保障規劃，行有餘力再進一步考慮增加強積金自願性供款，及考慮提升醫療保障等，為自己建立更充裕的保障網。

「AIA 理想退休生活調查」於2021年10月27日至11月4日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1122名年齡介乎18-65歲及最少擁有一個強積金賬戶的在職港人，以探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。

其他報道

1：1姜濤將現身 匯豐「1.23 Go Goal Day」贏「獎賞錢」

滬指半日升0.29% 創板指3100點得而復失

曾在視像會議上「怒炒」900人捱轟 涉事CEO據報將重返工作崗位

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升5日 續創今年新高

Tesla馬斯克再次警告世界應關注人口不足的問題

李少宇再沽恒騰 較買入價高72.4% 恒騰現升2%

融創據報轉讓多個項目權益 曾升11%

傳重新申請美國上市 瑞幸咖啡：報道不實

網信辦澄清「從未出台互聯網企業上市及投融資操作規範」