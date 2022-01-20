IMF預期，本港今年內將會恢復與内地有限度通關，稍後再逐步擴大通關範圍。消費物價指數通脹率會隨着勞工市場狀況改善而逐步回升至約2%。中期而言，預計疫情將對本地生產總值增長潛力帶來長久影響，很大程度因為於勞動力市場的復蘇步伐不一，對勞動參與率帶來的影響。受到人口老化等結構性因素的影響，預計本地生產總值中期增長將會放緩至3%以下。

IMF建議，財政政策應聚焦於更具針對性的支援，以促進均衡及具包容性的經濟增長。短期而言，政府的財政政策應更具針對性，低收入家庭、失業人士及受影響的中小企業提供支援。例如，可向符合援助條件的低收入家庭增發消費券，亦可再次暫時放寬申領綜合社會保障援助計劃的申請資格，向失業人士提供更多援助。

財政赤字方面，IMF表示雖然私人消費需求復蘇，政府將逐步縮減刺激方案，不過今年政府減赤的財政整固步伐會略為減慢。政府應在經濟達至穩步復蘇後，循序漸進地回復至平衡預算，建議今年的財政整固應繼續循序漸進，經周期性調整的基礎收支差額的幅度，應收緊至潛在本地生產總值的1.5%，以支持私人消費需求接替公共需求。在經濟達至穩步復蘇後，中期而言按部就班進行整固，約自明年開始按每年約佔本地生產總值0.5%的速度收緊，將有助保持復蘇及穩定財政儲備下降的速度。

IMF指，為應對長期財政需要、建立緩衝及令制度更公平，中期而言有必要進行全面的稅制改革。為應對人口急速老化，預期開支壓力上升，若要繼續維持財政可持續性，政府應考慮進行全面稅制改革。在擴濶稅基的同時，保持制度的公平性及國際競爭力。參考不同經濟體的做法，香港有空間推出增值稅、增加應課稅品稅額，以及透過提高最高收入組別的個人入息稅稅率，從而增加個人入息稅的累進程度。當局亦可考慮推出資本增值稅及股息稅。

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