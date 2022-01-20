紀曉波申報行使部份可換股債 涉資近2.2億
文章日期：2022年1月20日 17:35
持有4億元博華太平洋（1076）可換股票據的紀曉波申報，他在周二（18日）行使部分可換股票據，相關票據可轉換成35億股博華股份，以每股作價0.0625元計，涉資約2.1875億元。不過，紀曉波申報股份轉換後持股卻見減少，未知是涉及換股前後有股份轉讓，抑或屬技術問題。
博華股價升3.95%，收市報0.079元。另據博華的股份變動申報，有人於1月20日行使可換股票據轉換集團35億股股份。以昨日收市價比較，紀曉波換股行使價較市價折讓約兩成，相當於賬面獲利約5775萬元。
據最新申報，紀曉波手上仍持有約3300萬股博華股份，至於餘下的可換股票據，則仍可轉換約29億股博華股份，涉及本金總額約1.833億元。
紀曉波於2015年成為博華的塞班島綜合賭假村項目總監，並於同年5月中獲發該批4億元可換股票據，根據博華2021年度中期報告顯示，該批4億元可換股票據可兌換成1280億股，每股行使價相當於0.003125元。其後博華於去年9月16日完成將股份20合1，票據可兌換股份數目及行使價分別調整為64億股及0.0625元。
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