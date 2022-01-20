博華股價升3.95%，收市報0.079元。另據博華的股份變動申報，有人於1月20日行使可換股票據轉換集團35億股股份。以昨日收市價比較，紀曉波換股行使價較市價折讓約兩成，相當於賬面獲利約5775萬元。

據最新申報，紀曉波手上仍持有約3300萬股博華股份，至於餘下的可換股票據，則仍可轉換約29億股博華股份，涉及本金總額約1.833億元。

紀曉波於2015年成為博華的塞班島綜合賭假村項目總監，並於同年5月中獲發該批4億元可換股票據，根據博華2021年度中期報告顯示，該批4億元可換股票據可兌換成1280億股，每股行使價相當於0.003125元。其後博華於去年9月16日完成將股份20合1，票據可兌換股份數目及行使價分別調整為64億股及0.0625元。

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