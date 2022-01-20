在岸人民幣收市價見近4年最強
文章日期：2022年1月20日 18:00
人民幣近期持續偏強，於1月18日更曾升值至6.338元，是2018年5月14日6.3286元後最強。今早人民幣兌美元中間價創出2018年5月來最強之後，在岸人民幣今日收市報6.3428元，亦創2018年5月14日後收市最強，當日報6.3393元。日內曾升值至6.3411元，未破1月18日的4年最強位。
中國央行本周下調了一年期中期借貸便利(MLF)和七天期逆回購利率10個基點，今早亦下調貸款市場報價利率(LPR)，其中一年期下調10個基點，五年期以上5個基點。
澳新銀行亞洲研究主管Khoon Gohq表示，今天中間價與市場測算水平基本保持一致，反而讓人感覺意外，「我以為中間價還是會開得比較弱。」他表示，這或許意味著6.35元不再是難以逾越的紅線，而調降市場政策利率後升值壓力可能也會有所下降。
東方匯理銀行新興市場資深策略師Eddie Cheung表示，今天中間價雖然創出新高，但還是弱於市場預期，且主要是由於周三市場匯率走升和隔夜美元下跌導致的。他指出，近期央行官員有關匯率的評論顯示他們仍對人民幣走勢過強感到不適，從市場和政策寬鬆的信號來看，短期內都傾向於令人民幣走弱，升值空間會越來越有限。
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