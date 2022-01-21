道瓊斯工業平均指數收跌313點，跌幅0.9%，報34715點。標普500指數收跌50點，跌幅1.11%，報4482點。納斯達克綜合指數收跌186點，或1.3%，報14154點。

家得寶跌2.81%，報349.58美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低66點，而旅行者升3.19%，報165.18元，貢獻道指33點。

科技股方面，蘋果收市報164.51元，跌1.03%，谷歌母公司Alphabet收市報2666.15元，跌1.33%，亞馬遜收市報3033.35元，跌2.96%，Facebook收市報316.56元，跌0.94%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.51%，報483點。德國DAX指數收漲0.65%，報15912點；法國CAC 40指數漲0.3%，報7194點；英國富時100指數收跌0.07%，報7585點。