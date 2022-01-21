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港股ADR跌131點 夜期高水133點 美期亞股下跌

文章日期：2022年1月21日 08:52

美股下跌，港股ADR跌131點或0.53%，報24821點，夜期升97點，高水133點，報25085點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.1%，折合報471.15元；阿里巴巴（9988）跌3%，折合報127.55元；美團（3690）跌0.22%，折合報237.48元；匯控（0005）跌1.77%，折合報53.44元；建行（0939）跌0.5%，折合報5.84元。

道期現跌0.193%；標期現跌0.39%；納期現跌0.76%。日股現跌2.25%，韓股現跌0.78%，澳股現跌1.55%。

今日焦點股份可留意：

華誼騰訊娛樂（0419）：首席執行官袁海波失聯報道非屬實。

恒大（3333）：風險化解委員建議增聘中介機構跟進債權人訴求。

安山（0033）向主席吳宇清還12.48億貸款，稱避免違上市規定。

勵駿（1680）陳美儀：有機會一定爭取賭牌。

美團（3690）據報斥5.5億人幣，補貼農曆年假工作外賣員。

汽車之家（2518）去年二手車交易市佔率6％。

味千中國（0538）去年第四季同店銷售跌幅擴大至14.7%。

持有4億元博華太平洋（1076）可換股票據的紀曉波申報售部份可換股票據涉值近2.2億。

理文化工（0746）發盈喜，料去年盈利增1.5倍。

中國聯通（0762）：5G套餐用戶上月淨增538.4萬戶。

新創建（0659）執董何智恒任首席營運總監。

中移動（0941）上月移動業務淨增客戶數10.9萬。

通訊局批准有線電視（1097）、奇妙電視股權結構變動申請。

 

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