港股ADR跌131點 夜期高水133點 美期亞股下跌
文章日期：2022年1月21日 08:52
美股下跌，港股ADR跌131點或0.53%，報24821點，夜期升97點，高水133點，報25085點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.1%，折合報471.15元；阿里巴巴（9988）跌3%，折合報127.55元；美團（3690）跌0.22%，折合報237.48元；匯控（0005）跌1.77%，折合報53.44元；建行（0939）跌0.5%，折合報5.84元。
道期現跌0.193%；標期現跌0.39%；納期現跌0.76%。日股現跌2.25%，韓股現跌0.78%，澳股現跌1.55%。
今日焦點股份可留意：
華誼騰訊娛樂（0419）：首席執行官袁海波失聯報道非屬實。
恒大（3333）：風險化解委員建議增聘中介機構跟進債權人訴求。
安山（0033）向主席吳宇清還12.48億貸款，稱避免違上市規定。
勵駿（1680）陳美儀：有機會一定爭取賭牌。
美團（3690）據報斥5.5億人幣，補貼農曆年假工作外賣員。
汽車之家（2518）去年二手車交易市佔率6％。
味千中國（0538）去年第四季同店銷售跌幅擴大至14.7%。
持有4億元博華太平洋（1076）可換股票據的紀曉波申報售部份可換股票據涉值近2.2億。
理文化工（0746）發盈喜，料去年盈利增1.5倍。
中國聯通（0762）：5G套餐用戶上月淨增538.4萬戶。
新創建（0659）執董何智恒任首席營運總監。
中移動（0941）上月移動業務淨增客戶數10.9萬。
通訊局批准有線電視（1097）、奇妙電視股權結構變動申請。
其他報道