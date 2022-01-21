恒指低開54點 中銀、微博破頂 阿里跌4.1%
文章日期：2022年1月21日 09:26
恒指今早低開54點或0.22%，報24897點，成交金額43億元；國指今早低開52點或0.61%，報8708點。恒生科技指數開市報5840點，跌0.95%。阿里（9988）、匯控（0005）、美團（3690）拖低大市。
藍籌24隻升，25隻下跌，15隻無升跌。友邦（1299）升4.28%，報92.5元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.11%，報126.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，18隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報197元，升2.6%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報126.1元，跌4.11%。
恒指10天線(24300.95點)向上逼近100天線(24603.03點)，恒指續高於100天線；科指續低於50天線(5907.26點)。
華誼騰訊娛樂（0419）：首席執行官袁海波失聯報道非屬實。開市報0.185元，無升跌。
恒大（3333）：風險化解委員建議增聘中介機構跟進債權人訴求。開市報1.8元，無升跌。
安山（0033）向主席吳宇清還12.48億貸款，稱避免違上市規定。無成交，報1.31元。
勵駿（1680）陳美儀：有機會一定爭取賭牌。開市報0.6元，無升跌。
美團（3690）據報斥5.5億人幣，補貼農曆年假工作外賣員。開市報235元，跌1.26%。
汽車之家（2518）去年二手車交易市佔率6％。無成交，報72.85元。
味千中國（0538）去年第四季同店銷售跌幅擴大至14.7%。（0538）無成交，報1.3元。
持有4億元博華太平洋（1076）可換股票據的紀曉波申報售部份可換股票據涉值近2.2億。無成交，報0.079元。
理文化工（0746）發盈喜，料去年盈利增1.5倍。開市報8.09元，升2.02%。
中國聯通（0762）：5G套餐用戶上月淨增538.4萬戶。開市報4.03元，跌0.49%。
新創建（0659）執董何智恒任首席營運總監。無成交，報7.82元。
中移動（0941）上月移動業務淨增客戶數10.9萬。開市報50.3元，跌0.4%。
通訊局批准有線電視（1097）、奇妙電視股權結構變動申請。無成交，報0.063元。
破頂股表現
破頂股包括，微博（9898）創上市新高，見275元，開市報275元，升2.08%；中銀香港（2388）創52周高，見29.9元，開市報29.9元，升1.18%。
異動股
上升異動股，包括，維亞生物（1873）開市報4.64元，升14.85%；復星醫藥（2196）開市報38.8元，升9.3%；華潤萬象（1209）開市報42元，升4.74%；友邦（1299）開市報92.5元，升4.28%；都市麗人（2298）開市報0.52元，升4%；啟明醫療（2500）開市報28.9元，升3.77%；裕承科金（0279）開市報0.227元，升3.18%；百濟神州（6160）開市報148.6元，升3.12%；海倫司（9869）開市報19.8元，升3.02%；佳兆業美好（2168）開市報12.98元，升2.85%。
下跌異動股，包括，交銀國際（3329）開市報1.58元，跌10.23%；金匯（8160）開市報0.077元，跌4.94%；龍源電力（0916）開市報16.9元，跌4.52%；阿里巴巴（9988）開市報126.1元，跌4.11%；網易（9999）開市報162元，跌3.4%。
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