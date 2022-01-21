港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 升至0.1606%
文章日期：2022年1月21日 11:17
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升0.52點子至0.1606%，是去年12月30日後最高，當日報0.19298%。對上一次連升6日是2021年12月6日，當日拆息報0.20054%。
港元現報7.7882元貶值18點子，曾貶值最多28點子，報7.7892元，亦曾升值最多7點子，報7.7857元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.6點子至0.05143%；1星期HIBOR升0.14點子至0.10738%；2星期HIBOR升0.14點子至0.12482%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.68點子至0.29339%；6個月期HIBOR升1.17點子至0.40536%；12個月期HIBOR升6.87點子至0.59107%。
美元指數現報95.661貶值0.074點或0.08%。
美元1個月期LIBOR報0.10914%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0515%，連續2日擴闊，利差是2021年12月31日後最高，當日差距為0.0579%
對上一次連續2日擴闊，是2022年1月12日，當日利差報0.0253%。
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