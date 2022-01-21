Jeremy Grantham在報告中指，美國股市正處於過去100年來的第四場「超級泡沫」中。他確信，這次泡沫會像1929年股災、2000年互聯網泡沫破滅和2008年金融危機時一樣破裂，使大盤指數回到統計正態甚至可能進一步下跌。

他表示，意味著標普500指數較周三收市位下跌約45%，較1月4日觸及的高點下跌48%至2500點。納指本月已下跌8.3%，或出現更大回調。

Grantham在分析中指，最早的跡象出現在去年2月，當時有幾十隻最具投機性的股票開始下跌。一個指標是Cathie Wood的Ark Innovation ETF自那時以來下跌52%。然後是羅素2000指數在2021年跑輸標普500指數，前者成分股主要為中型股，通常會在牛市中表現出色。

他指，「投資者行為瘋狂」，預示著泡沫進入後期階段，例如網紅股、電動汽車股買盤狂熱，狗狗幣等加密貨幣崛起，以及NFT價格動輒數百萬美元。他認為，「超級泡沫已經完全形成，狂風驟雨隨時可能到來。當悲觀情緒回歸市場時，我們面臨的潛在財富縮水程度可能會是美國歷史上最大的。」

除了股市存在超級泡沫，債市也有泡沫，全球房地產有史上「最廣泛、最極端」的泡沫，大宗商品價格出現「泡沫萌芽」。

Grantham把過去25年的泡沫歸咎於糟糕的貨幣政策。他認為，自格林斯潘擔任聯儲會主席以來，聯儲會先放水再在市場回調時救市的做法「助長」了泡沫接二連三地出現。

Grantham指出，在這種情況下，60/40傳統投資組合所能提供的保護「完全沒用」。他建議賣出美國股票，青睞那些在日本和新興市場估值更低的股票，做好通貨膨脹對沖，持有一些黃金和白銀，並準備好現金以等待價格再度變得有吸引力。

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