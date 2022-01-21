被問到目前香港未開關，很多外國的銀行員工未能來港，會否是人才荒危機，禤指疫情下，公會有向業內諮詢，明白有會員在出入境限制方面，輸入人才有些困難，此加深了人才需求的挑戰，疫情影響了人才調配，某些跨國銀行整體全球調配人手會或受到影響，公會有積極向政府和監管機構反映，惟相信人才會尋找機遇，香港機遇大，希望短暫疫情過後，一切復常，人才供應會改善很多。

至於政府和監管機構對公會的反映有何表示，她指，各方都明白目前情况，處於一個平衡，平衡政策和社會市民的健康需要，希望銀行此時除繼續反映、游說外，銀行亦會在人才供應、培訓方面多做工作。

港匯和港息方面，禤指，港匯過去一段時間處於7.79，整體港匯和股市資金出入有正面影響，港息方面，市場普遍認為美年內三至四次加息，港在聯匯制度下，理論上，拆息整體與美息同步，但具體港元會否跟美加息，要看資金充裕性、流動情况，現短期未必有太大加息壓力。

禤又指，今年公會就數碼化有多項工作繼續推進，亦支持金管局金融科技2025策略，其一項目是將支票結算全面數碼化，目前香港支票結算仍有一成是實體進行，目標是今年之內將所有結算轉以電子方式處理，相信有助減低支票遺失風險，增加成本效益，此工作去年已進行，冀今年進一步加快落實。她補充，該一成支票主要是需特別處理，或者涉及大金額。

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