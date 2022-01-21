報道引用公開紀錄及消息指出，螞蟻集團旗下一間公司於2019年以折扣價買下杭州兩幅地皮，在交易前螞蟻入股由時任杭州市委書記周江勇弟弟所持有的兩個移動支付事業。

中央電視台紀錄片指，多間民營企業向周江勇兄弟支付「不合理的高額款項」，以換取低價購地和享受政府優惠政策；紀錄片中沒有點名馬雲的公司，惟螞蟻集團是其中一項業務的唯一外部企業投資者，並且是第二項業務的三名企業投資者之一。

周江勇於去年8月因涉嫌貪腐被補。公開紀錄顯示，螞蟻集團旗下上海雲鑫創業投資以170萬元人民幣入股周江勇弟弟旗下「Youcheng United （Ningbo）」的14.3%股份及換取一個董事會席位。同年，上海雲鑫創業投資以140萬元人民幣入股收購一間杭州地鐵支付提供商的13.5%股份，而該公司由周江勇弟弟擁有，此外該公司還包括一間國有企業作為投資方。

土地拍賣記錄顯示，螞蟻在第二次投資後未夠一年，就以每平方米5194元人民幣投得杭州一塊地皮，成為唯一合格的競標者，而根據房地產網站數據顯示，該社區的平均房價超過每平方米4.5萬元人民幣。

阿里巴巴（9988）全日收報127.1元，跌3.35%。