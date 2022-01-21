中海油及銀娛被剔出衍生工具市場 輪商認為影響大
文章日期：2022年1月21日 19:57
港交所剛公布新一季度合資格發行認股證、牛熊證和界內證的名單，上季被剔出合資格發行牛熊證名單的匯控（0005）被重新納入，並剔出了中海油（0883）和銀娛（0027）。新名單將於2022年1月31日生效。
截至2022年1月20日，中石油牛熊證總街貨約為1.1億份，佔總街貨量的2.3%，而銀娛牛熊證總街貨約為1.27億份，佔總街貨量的3.3%。
瑞萬通博香港上市產品銷售部主管葉子健表示，回看之前一季匯控被剔出可發行牛熊證之名單，似乎對輪證市場影響不大，因為投資者部署匯控時本來傾向選擇認股證。匯控認股證總街貨由2021年11月5日(即由未能發行牛熊證開始)的6.3億份上升至今年1月20日的7.5億份，升幅達18.6%。
相反，銀娛和中海油牛熊證的街貨佔整體街貨比重較匯控為高(不足1%)，由此估計不能發行牛熊證的影響或會較大。
如果銀娛和中海油兩隻個股的引伸波幅未來一段時間回升到早前的較高水平，將進一步降低認股證的吸引力，缺少新上市牛熊證供投資者選擇的影響或更明顯。
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