新東方表示，早於2021年公司全國所有學習中心不再提供K-9學科類培訓服務，乃回應及遵守中國於去年下半年有關校外培訓服務的監管發展。由於有關業務產生的經營收入分別佔公司2020及2021財年度之總營收約50%至60%，故預期業務終止將對截至2022年5月底止財政年度及後續期間的總營收產生重大不利影響。

此外，截至2021年11月底止6個月，由於關閉學習中心終止租賃協議及裁員而產生了大量成本。

中國國務院於去年7月印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，簡稱「雙減」政策。政策除了全面減少學生作業總量和時長等過重負擔，並針對教培行業要求各地不再審批新的校外培訓機構，將現有培訓學校一律登記為非營利性機構，並禁止上市融資。

自去年7月底起，一眾教育股股價表現狂瀉後再一直沉底。新東方股價由去年7月23日的51元，急插至7月26日收市見16元，兩日內瀉逾六成，期後股價維持低位。

新東方今日全日收報13.22元，跌2.36%。

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