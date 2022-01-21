新東方發盈警 K-9學科類培訓服務終止拖累中期最多蝕9億美元
文章日期：2022年1月21日 20:46
新東方（9901）發盈利警告，預期截至2021年11月底止6個月，中期虧損介乎8億美元至9億美元，而2020年同期錄得2.29億美元的盈利淨額。公司表示，預期虧損主要由於期內K-9學科類培訓服務業務終止，對公司總收入產生重大不利影響，以及由此所產生的大量額外成本。
新東方表示，早於2021年公司全國所有學習中心不再提供K-9學科類培訓服務，乃回應及遵守中國於去年下半年有關校外培訓服務的監管發展。由於有關業務產生的經營收入分別佔公司2020及2021財年度之總營收約50%至60%，故預期業務終止將對截至2022年5月底止財政年度及後續期間的總營收產生重大不利影響。
此外，截至2021年11月底止6個月，由於關閉學習中心終止租賃協議及裁員而產生了大量成本。
中國國務院於去年7月印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，簡稱「雙減」政策。政策除了全面減少學生作業總量和時長等過重負擔，並針對教培行業要求各地不再審批新的校外培訓機構，將現有培訓學校一律登記為非營利性機構，並禁止上市融資。
自去年7月底起，一眾教育股股價表現狂瀉後再一直沉底。新東方股價由去年7月23日的51元，急插至7月26日收市見16元，兩日內瀉逾六成，期後股價維持低位。
新東方今日全日收報13.22元，跌2.36%。
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