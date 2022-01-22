影視串流平台Netflix（美：NFLX）預期今季全球付費訂戶增長遠低於分析師預期，周五股價瀉近22%，拖累納指及標指。納指收報13,768點，跌385點或2.72%；標指收報4397點，跌84點或1.89%。全周計，納指大跌7.55%，標指亦重挫5.68%，均創下自前年3月疫情爆發以來的最大單周百分比跌幅。道指收報34,265點，跌450點或1.3%，全周跌4.58%。