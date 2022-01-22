納指標指全周分別瀉近7.6%、5.7% 疫情爆發以來最大單周跌幅
文章日期：2022年1月22日 15:42
影視串流平台Netflix（美：NFLX）預期今季全球付費訂戶增長遠低於分析師預期，周五股價瀉近22%，拖累納指及標指。納指收報13,768點，跌385點或2.72%；標指收報4397點，跌84點或1.89%。全周計，納指大跌7.55%，標指亦重挫5.68%，均創下自前年3月疫情爆發以來的最大單周百分比跌幅。道指收報34,265點，跌450點或1.3%，全周跌4.58%。
多隻科技股昨下跌，其中，電商服務股Shopify（美：SHOP）跌13.85%，亞馬遜（美：AMZN）跌5.95%，特斯拉（美：TSLA）跌5.26%，Meta（美：FB）跌4.23%。
受累於美國原油及成品油庫存意外增加，且投資者趁本周較早前觸及7年高位時鎖定利潤，油價周五下跌，紐約期油收報每桶85.14美元，跌約0.5%。布蘭特期油收報每桶87.89美元，跌約0.6%。金價下跌，紐約2月期金收報每盎士1831.8美元，跌約0.6%，現貨金每盎士約1834美元附近。美元指數則報95.64，跌0.1%。
港股ADR普遍下跌，ADR港股比例指數收報24,589點，跌1.53%。阿里巴巴（9988）ADR收報折合約119.94元，較港股收市跌5.63%。美團（3690）ADR收報折合約229.19元，較港股收市跌3.7%。