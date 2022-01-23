Kristalina Georgieva指出，在相當長的一段時間內，「清零」政策確實遏制了中國新冠病毒的感染，但新流行、高度傳染性omicron變種病毒意味著「清零」措施現在並不容易實現，需要施加的限制對中國經濟是更大負擔，不僅對中國，而且對作為世界其他地區供應來源的中國而言，都面臨更大風險。她估計，中國可能很快就無法在遏制新一波的疫情的同時，不對經濟造成嚴重影響。

她又預計，全球經濟復甦將繼續，但強調「正在失去一些動力」，其最大的擔憂是債務水平高的低收入國家，強調三分之二的國家現在處於「債務困境」之中，或者有陷入困境的危險，為2015年的兩倍。考慮到通脹上升、新冠疫情大流行和高債務水平等風險，她表示，2022年「就像在障礙賽中航行」。她建議，該些國家需立即行動，盡量延長債務期限或解決貨幣錯配的問題。