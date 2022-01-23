另外，匯豐觀塘中小企中心（觀塘開源道71號王子大廈4樓）及上水中小企中心 （上水龍琛路39號上水廣場16樓1613A-1617室），亦將由1月26日（星期三）起暫停服務，直到另行通知。其他分行的兌換新鈔服務，將維持不變。

匯豐並指，按照公共衛生指引，建議所有居住於葵涌邨的員工在家工作。

中銀香港宣布，1月24日（星期一）起，有4間分行將暫停營業直至另行通知，其中一間是葵涌道分行（葵涌道1009號），其餘分別是石塘咀分行、油麻地分行及德士古道分行。

工銀亞洲宣布，葵涌分行（麗晶中心A座G02）將於明天（1月24日）起暫停服務直至另行通知。

華僑永亨銀行宣布，為保障客戶及員工的健康，葵涌分行（葵涌中心）將於1月24日（星期一）暫停服務直至另行通知。

恒生銀行宣布，因應疫情的發展，由1月24日（星期一）起，該行的兩間流動分⾏將暫時停止服務，直至另行通知。

東亞則宣布，因應該行屯門市廣場分行一名員工初步確診新型冠狀病毒病，屯門市廣場分行（包括保管箱服務），以及其顯卓理財中心將由1月24 日（星期一）起暫停服務，直至另行通告。該行亦會為上述設施進行全面清潔消毒。所有屯門市廣場分行員工會根據當局的指引進行病毒檢測，待取得陰性結果後方可返回工作地點上班。

東亞指，初步確診的分行員工，在過去 14 天僅於1月21日在該分行上班，工作期間均戴上口罩。