該藥物是一種可抑制SARS-CoV-2（新冠病毒的致病因子）複製的在研新冠治療口服藥物，由默沙東公司（Merck Sharp & Dohme Corp.）與Ridgeback Biotherapeutics LP合作開發。藥品專利池組織獲默沙東許可，可進一步向其他製造商授予與該藥物有關的若干專利及專有技術的分許可。

集團表示，該藥物的成本和相關定價暫無法確定，但鑑於該分許可旨在促進中低收入國家或地區獲得該藥物，預計在該分許可下該藥物的定價將會低於中高收入國家的售價。截至目前為止，集團尚未開始生產該藥物，亦未取得任何有關該藥物的採購訂單。

根據公開資料，該藥物只在包括英國、美國及日本在內的若干國家獲得有條件批准或緊急使用授權。由於該藥物有關的臨床數據有限，該藥物的臨床使用可能導致未曾報告的嚴重不良事件或意外不良事件。

根據協議，集團應按照年度淨銷售額的5%或10%向開發商默沙東支付專利許可使用費。專利許可使用費將自世衛宣佈新冠疫情不再被列為「國際關注的突發公共衛生事件」的次月起開始收取。