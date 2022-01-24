12月客運數字方面，國泰12月載客9.22萬人次，按年增130.6%，較2019年12月跌96.9%。收入乘客千米數按年上升156.5%，但與2019年12月相比減少95.1%。乘客運載率上升18.2個百分點至36.6%，以可用座位千米數計算的運力雖增加28.6%，惟仍較2019年12月下跌88.6%。按2021年全年計，載客人次按年減少84.5%，運力下跌61.8%，而收入乘客千米數則下跌79.5%。

12月貨運數字方面，運載13.46萬公噸貨物，按年增加12%，但與2019年12月相比減少24.1%。月內的貨物收入噸千米數按年上升11.7%，但與2019年12月相比則減少14.7%。運載率上升4個百分點至84.3%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加6.5%，但與2019年12月相比減少32.9%。按2021年全年計，載貨量較2020年增加0.1%，惟運力下跌10.9%，而貨物收入噸千米數則下跌1.1%。

全年業績方面，料虧損約56億至61億元，較上年的216億元虧損收窄71.7%至74.07%。，有關改善主要因貨運需求強勁、貨運收益和運載率高企，以及公司持續有效地管理現金和成本。此外，2020年年度業績包括減值及企業重組等單次支出，該等開支於2021年亦顯著減少。

2021年，共載客71.7萬人次，低於2020年的460萬人次及2019年的3520萬人次。貨運方面，，2021年為130萬公噸貨物，而2020年和2019年分別運載約130萬公噸和200萬公噸。

行政總裁鄧健榮表示，2021年年內調配所有可用運力以滿足持續高企的貨運需求，收益率及載貨率表現理想。

鄧健榮表示，2020年上半年每月現金消耗25億至30億元，改善至2021年下半年大致上實現正現金流。今年1月，僅能運作相當於疫情前約20%的貨運運力及約2%的客運運力。如按上述運力水平，預期由2月起，每月的營運現金消耗將為10億至15億元。

鄧健榮表示，正盡一切努力在情況好轉前增加運力，採納增加機組人員資源的應對措施，估計可讓每月較現時額外增加約5%的貨運運力。