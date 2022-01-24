港股ADR跌373點 夜期低水277點 美期升亞股跌
文章日期：2022年1月24日 08:59
美股上周向下，港股ADR跌373點或1.52%，報24591點，即月恒指夜期跌227點，低水277點，報24659點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.14%，折合報464.65元；阿里巴巴（9988）跌5.61%，折合報119.97元；美團（3690）跌3.68%，折合報229.25元；匯控（0005）跌0.92%，折合報52.76元；建行（0939）跌0.86%，折合報5.85元。
道期現升0.333%；標期現升0.44%；納期現升0.65%。日股現跌0.88%，韓股現跌1.14%，澳股現跌0.77%。美國10年期債息現升0.7%或0.0124厘，報1.7705厘。
今日焦點股份可留意：
雅居樂（3383）18.4億人幣售廣州地產合營股權予中海外。
國泰（0293）12月載客量增1.3倍，料全年虧損減少逾71%，蝕56至61億元。
復星醫藥（2196）獲授權生產新冠治療口服藥物。
恒大（3333）兩執董辭任，恒大汽車（0708）、中國信達（1359）高層入局。另，REDD：廣東省擬3月前公布恒大（3333）債務重組框架。
先瑞達（6669）料去年淨利潤倍增。
長城汽車（2333）去年全年純利67.8億人幣，同比增逾26%。
康龍化成（3759）盈喜，料去年淨利潤最多增46%。
世茂（0813）10.6億人幣售上海黃浦路地皮，變現所得九成用於還債。
新東方（9901）發盈警，K-9學科類培訓服務終止拖累中期最多蝕9億美元。
港交所（0388）旗下LME行政總裁張柏廉4月離任，馮恩霖5月接任代理行政總。
精熙國際（2788）私有化在即，David，Webb倡股東支持每股0.999元報價。
國泰君安（2611）料去年淨利潤增近35%。
吉利（0175）澄清非與雷諾在韓國推新車型的訂約方。
中石化油服（1033）料去年淨利潤升逾1.2倍。
中國動向（3818）上季同店銷售跌最多兩成。
思摩爾（6969）發盈喜，料去年多賺逾一倍。
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