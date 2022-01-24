恒指低開272點 「ATM」拖累大市 科指跌穿10天線
文章日期：2022年1月24日 09:25
恒指今早低開272點或1.09%，報24693點，成交金額35億元；國指今早低開105點或1.2%，報8682點。恒生科技指數開市報5749點，跌2.06%。「ATM」拖累大市。
藍籌10隻升，41隻下跌，13隻無升跌。龍湖（0960）升1.89%，報45.9元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌6.1%，報152.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，24隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報53.5元，無升跌；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報285.2元，跌7.64%。
恒指10天線(24402.43點)向上逼近100天線(24595.25點)，恒指續高於100天線。科指跌穿10天線(5766.82點)。
中移動（0941）獲母公司增持A股 稱年內將斥30億至50億增持。開市報51.2元，跌0.1%。
雅居樂（3383）18.4億人幣售廣州地產合營股權予中海外。開市報4.23元，升0.48%。中海外（0688）開市報23.25元，跌0.85%。
國泰（0293）12月載客量增1.3倍，料全年虧損減少逾71%，蝕56至61億元。無成交，報6.59元。
復星醫藥（2196）獲授權生產新冠治療口服藥物。開市報36.65元，升0.41%。
恒大（3333）兩執董辭任，恒大汽車（0708）、中國信達（1359）高層入局。另，REDD：廣東省擬3月前公布恒大債務重組框架。恒大開市報3.89元，跌1.27%。恒汽（0708）開市報3.89元，跌1.27%。
先瑞達（6669）料去年淨利潤倍增。開市報11.48元，升5.13%。
長城汽車（2333）去年全年純利67.8億人幣，同比增逾26%。開市報24元，跌3.81%。
康龍化成（3759）盈喜，料去年淨利潤最多增46%。無成交，報112.6元。
世茂（0813）10.6億人幣售上海黃浦路地皮，變現所得九成用於還債。開市報6.11元，跌0.81%。
新東方（9901）發盈警，K-9學科類培訓服務終止拖累中期最多蝕9億美元。創上市新低，見12.3元，開市報12.3元，跌6.96%。
港交所（0388）旗下LME行政總裁張柏廉4月離任，馮恩霖5月接任代理行政總。開市報482.2元，升0.29%。
精熙國際（2788）私有化在即，David，Webb倡股東支持每股0.999元報價。創52周高，見0.98元，開市報0.98元，升1.03%。
國泰君安（2611）料去年淨利潤增近35%。無成交，報12.3元。
吉利（0175）澄清非與雷諾在韓國推新車型的訂約方。開市報18.92元，跌2.67%。
中石化油服（1033）料去年淨利潤升逾1.2倍。開市報0.67元，跌1.47%。
中國動向（3818）上季同店銷售跌最多兩成。開市報0.7元，升1.45%。
思摩爾（6969）發盈喜，料去年多賺逾一倍。開市報36.45元，跌0.41%。
破頂股表現
破頂股包括，遠洋集團（3377）創52周高，見2.05元，開市報2.05元，升0.49%；信星鞋業（1170）創52周高，見1.07元，開市報1.07元，升3.88%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，開市報0.98元，升1.03%。
破底股方面
破底股包括，新東方（9901）創上市新低，見12.3元，開市報12.3元，跌6.96%；瑞聲（2018）見52周低26元，開市報26元，跌1.33%。
異動股
上升異動股，包括，萬科海外（1036）開市報2.52元，升6.78%；先瑞達醫療（6669）開市報11.48元，升5.13%；恒大（3333）開市報1.88元，升5.03%；東方（0018）開市報0.72元，升4.35%；信星鞋業（1170）創52周高，見1.07元，開市報1.07元，升3.88%；第一服務（2107）開市報0.93元，升3.33%；民生教育（1569）開市報0.99元，升3.13%；綠葉製藥（2186）開市報3.82元，升2.96%；恒大物業（6666）開市報2.85元，升2.15%；龍湖（0960）開市報45.9元，升1.89%。
下跌異動股，包括，華寶國際（0336）開市報12.36元，跌14.88%；指尖悅動（6860）開市報0.355元，跌14.46%；生力啤（0236）開市報0.95元，跌7.77%；嗶哩嗶哩（9626）開市報285.2元，跌7.64%；新東方（9901）創上市新低，見12.3元，開市報12.3元，跌6.96%；俄鋁（0486）開市報7.07元，跌6.23%；網易（9999）開市報152.4元，跌6.1%。
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