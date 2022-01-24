公司計劃與共計持有本金總額為1.04億美元的剩餘2022票據和2022票據II（合稱「2022剩餘票據」）的持有人保持積極對話。以期在實際可行的情況下盡快以與交換要約實質相同的條款重新啟動2022剩餘票據的交換要約，使未能參與交換要約的2022剩餘票據的持有人能夠參與交換。

公司又稱，在仔細考慮其在持續惡化的房地產市況及境內對融資活動及現金結餘的監管不斷收緊的形勢下的流動性狀況後，公司沒有支付於2022年1月23日到期的剩餘2022票據II的本金和利息，也不預期將支付於2022年1月25日到期的剩餘2022票據的本金和利息。盡管2022剩餘票據下將發生某些違約事件，但任何徵求同意票據或公司發行的3億美元高級永續證券下都不會發生違約事件。2022年票據II已於2022年1月23日退市，2022年票據將於2022年1月25日退市。

禹洲現報0.7元，無升跌。

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