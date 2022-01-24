萬科海外公布，透過悉售LITHIUMREALESTATE股權，予買家M>SRyderLimited，從而出售持有的英國物業。該物業位於13-17BuryStreetand12,14,16RyderStreet,London,SW1Y6QB,UnitedKingdom之RyderCourt。

代價為經資產淨值調整所調整之估計資產淨值。買方將以現金支付相等於估計資產淨值減租賃擔保款項及賣方之業權彌償保單供款之金額，物業初步估值約1.25億英鎊；物業之溢價約700萬英鎊。假設估計資產淨值等於完成時資產淨值，則代價包括待售股份之代價約3800萬英鎊。

萬科海外曾升最多7.63%，是2021年8月16日後最大升幅，當日升幅為37.4%。暫高見2.54元，是2021年10月8日2.55元後最高。現報2.54元，升7.63%。

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