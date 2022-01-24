當中包括，穩妥推進數字人民幣研發，探索對流通領域的支持作用；推動跨境支付體系建設，支持企業在大宗商品進出口貿易、跨境電子商務等貿易新業態領域使用人民幣計價結算，提高跨境貿易和投融資中人民幣計價結算使用佔比；擴展境外人民幣清算行安排，支持相關國家和地區金融機構以直接或間接參與者方式接入CIPS，持續拓寬CIPS境外業務覆蓋面。

另外，在規範發展供應鏈金融方面，將加快人工智能、大數據、物聯網等技術應用，為供應鏈金融線上化、場景化及風控模式轉變提供技術支撐。研究制定供應鏈金融行業規範，推動相關技術標準建設和統計口徑統一；引入債券市場資金，鼓勵中小企業通過標準化票據融資，支持核心企業發債融資。支持核心企業簽發供應鏈票據。

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