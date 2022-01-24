港元現報7.7867元貶值2點子，曾貶值最多18點子，報7.7883元，亦曾升值最多14點子，報7.7851元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.38點子至0.07524%；1星期HIBOR跌0.02點子至0.10714%；2星期HIBOR升0.27點子至0.12756%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.74點子至0.30083%；6個月期HIBOR升3.58點子至0.44119%；12個月期HIBOR升4.68點子至0.63786%。

美元指數現報95.7升值0.058點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.10771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0569%，連續3日擴闊，利差是2021年12月31日後最高，當日差距為0.0579%

對上一次連續3日擴闊，是2022年1月13日，當日利差報0.0284%。

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