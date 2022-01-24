港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升7日 升至0.16458%
文章日期：2022年1月24日 11:15
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，0.4點子至0.16458%，是2021年12月30日後最高，當日報0.19298%，對上一次連升7日是2021年12月07日，當日拆息報0.21137%。
港元現報7.7867元貶值2點子，曾貶值最多18點子，報7.7883元，亦曾升值最多14點子，報7.7851元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.38點子至0.07524%；1星期HIBOR跌0.02點子至0.10714%；2星期HIBOR升0.27點子至0.12756%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.74點子至0.30083%；6個月期HIBOR升3.58點子至0.44119%；12個月期HIBOR升4.68點子至0.63786%。
美元指數現報95.7升值0.058點或0.06%。
美元1個月期LIBOR報0.10771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0569%，連續3日擴闊，利差是2021年12月31日後最高，當日差距為0.0579%
對上一次連續3日擴闊，是2022年1月13日，當日利差報0.0284%。
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