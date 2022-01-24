比特幣插水 薩爾瓦多總統上載身穿麥當勞制服的照片自嘲
文章日期：2022年1月24日 11:01
隨著比特幣反覆下跌，加入炒幣行列的中美洲國家薩爾瓦多，早前外電估計國家帳面蝕千萬美元。大概是全球唯一以公帑「炒幣」的國家領袖、該國總統Nayib Bukele在Twitter上發布了一張自己穿著麥當勞制服的照片，以回應市場上一個流傳的笑話——比特幣暴跌後，蝕本的投資者不得不到麥當勞打工，以賺取最低工資。
有關帖文在網上瘋傳，狗狗幣（Dogecoin)聯合創始人之一Billy Markus留言稱歡迎來到麥當勞大家庭。」
根據報價平台Coindesk數據，過24小時比特幣微升0.92%，報35,251美元。
Nayib Bukele上周5在Twitter發文指，薩爾瓦多在比特幣大跌之際，再斥資1500萬美元購入410枚，使其持有的比特幣總量達到1500枚。近日比特幣反覆「插水」，據外電估計，薩爾瓦多投資比特幣已損失2000萬美元，購買的所有比特幣都出現了嚴重虧損。
有Bukele粉絲留言稱，若特幣價格繼續下跌，這位總統可能不是唯一一個考慮去麥當勞打工的知名比特幣投資者。另有人笑言，由於Bukele入貨時機不對，該國很快就會成為第一個淪為「第四世界」的國家。
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