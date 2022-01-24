有關帖文在網上瘋傳，狗狗幣（Dogecoin)聯合創始人之一Billy Markus留言稱歡迎來到麥當勞大家庭。」

根據報價平台Coindesk數據，過24小時比特幣微升0.92%，報35,251美元。

Nayib Bukele上周5在Twitter發文指，薩爾瓦多在比特幣大跌之際，再斥資1500萬美元購入410枚，使其持有的比特幣總量達到1500枚。近日比特幣反覆「插水」，據外電估計，薩爾瓦多投資比特幣已損失2000萬美元，購買的所有比特幣都出現了嚴重虧損。

有Bukele粉絲留言稱，若特幣價格繼續下跌，這位總統可能不是唯一一個考慮去麥當勞打工的知名比特幣投資者。另有人笑言，由於Bukele入貨時機不對，該國很快就會成為第一個淪為「第四世界」的國家。

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