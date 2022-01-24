報告稱，高頻數據顯示，經濟增長動能自2021年7月以來持續處於偏弱狀態，到目前為止尚未出現企穩跡象，也進一步印證了穩增長的必要性。

報告指出，應繼續保持適當的赤字規模，支出節奏適當前移，實施新的減稅降費政策；並提高地方政府專項債發行與“十四五”重大投資項目匹配度，提高地方債發行和使用效率。與此同時，穩健的貨幣政策要靈活適度。上半年貨幣政策在堅持穩健基調的基礎上，邊際上可適度寬鬆，保持實體經濟流動性合理充裕。

報告亦提到針對房地產市場，要審慎做好房地產市場穩房價、穩預期、穩投資工作，保持房地產市場持續平穩健康發展。

三項措施包括，一，按照市場化、法治化原則處置個別頭部房地產項目逾期交付風險。壓實企業主體責任；二，審慎管理四五線城市房地產市場，做好穩房價、穩預期工作。避免房地產企業在「三道紅線」壓力下為補充流動性出現過度降價促銷，引發部分四五線城市房價下跌壓力，加劇房地產行業債務風險；三，穩定房地產市場投資和消費，合理增加人口淨流入城市的保障性租賃住房建設，以及相關土地指標和信貸供給。合理保障資質良好的剛需群體的住房抵押貸款需求。

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