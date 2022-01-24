社科院智庫料今年內地GDP增5.3% 低過潛在增長率 地產市場要穩
文章日期：2022年1月24日 11:43
中國社會科學院宏觀經濟研究智庫和經濟日報中國經濟趨勢研究院聯合發布報告，預計今年中國經濟實際同比增速約為5.3%，高於過去兩年平均增速，但受疫情影響仍將低於潛在增長率；只要加強政策支撐力度，經濟增速不會跌破5%。而宏觀經濟運行仍處於有效需求相對不足、產出缺口為負的狀態。報告未有提到潛在增長率的數字。
報告稱，高頻數據顯示，經濟增長動能自2021年7月以來持續處於偏弱狀態，到目前為止尚未出現企穩跡象，也進一步印證了穩增長的必要性。
報告指出，應繼續保持適當的赤字規模，支出節奏適當前移，實施新的減稅降費政策；並提高地方政府專項債發行與“十四五”重大投資項目匹配度，提高地方債發行和使用效率。與此同時，穩健的貨幣政策要靈活適度。上半年貨幣政策在堅持穩健基調的基礎上，邊際上可適度寬鬆，保持實體經濟流動性合理充裕。
報告亦提到針對房地產市場，要審慎做好房地產市場穩房價、穩預期、穩投資工作，保持房地產市場持續平穩健康發展。
三項措施包括，一，按照市場化、法治化原則處置個別頭部房地產項目逾期交付風險。壓實企業主體責任；二，審慎管理四五線城市房地產市場，做好穩房價、穩預期工作。避免房地產企業在「三道紅線」壓力下為補充流動性出現過度降價促銷，引發部分四五線城市房價下跌壓力，加劇房地產行業債務風險；三，穩定房地產市場投資和消費，合理增加人口淨流入城市的保障性租賃住房建設，以及相關土地指標和信貸供給。合理保障資質良好的剛需群體的住房抵押貸款需求。
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