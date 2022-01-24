恒指半日跌229點 曾跌穿100天線 「ATM」跌 金融股逆市升
文章日期：2022年1月24日 12:07
恒指今早低開272點，高位跌198點，低位跌394點或1.5%，是近兩周最大跌幅，半日高低波幅196點。「ATM」拖累大市，建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）撐市。目前，美期向上，亞股向下，美國10年期債息升0.91%或0.016厘，報1.7741厘。
恒指半日跌229點或0.92%，報24735點，成交金額691億元；國指跌98點或1.12%，報8688點。恒生科技指數收報5723點，跌2.51%。
藍籌21隻升，39隻下跌，4隻無升跌。百威（1876）升2.37%，收報21.6元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌7.15%，收報150.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報83.05元，升0.79%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報282.4元，跌8.55%。
恒指低位24570.87點，曾跌穿100天線(24595.67點)。科指跌穿10天線(5764.18點)。
北水南下合計淨流入13.3億元，較上日減少34.68%，連續第14日流入，累計流入370.8億元，對上一次連續14日淨流入是2021年12月13日。南水北上合計淨流入26.49億元人民幣，較上日減少69.75%，連續第7日流入，累計流入321.28億元。
協鑫新能源（0451）料虧損減少逾半。見52周低0.197元，收報0.201元，跌1.95%。
保利協鑫能源（3800）發盈喜，轉虧為盈賺50億。收報2.58元，升4.45%。
萬科海外（1036）約2.9億售英國物業。收報2.5元，升5.93%。
華寶（0336）：主席兼CEO及控股股東，涉違法並接受立案調查，股價挫逾75%。見52周低3.5元，收報4.85元，跌66.6%。
禹洲（1628）成功交換4.53億美元票據，冀啟動剩餘票據交換要約。收報0.7元，無升跌。
中移動（0941）獲母公司增持A股，稱年內將斥30億至50億增持。收報52.1元，升1.66%。
雅居樂（3383）18.4億人幣售廣州地產合營股權予中海外。收報4.49元，升6.65%。中海外（0688）收報23.3元，跌0.64%。
國泰（0293）12月載客量增1.3倍，料全年虧損減少逾71%，蝕56至61億元。收報6.54元，跌0.76%。
復星醫藥（2196）獲授權生產新冠治療口服藥物。收報34.65元，跌5.07%。
恒大（3333）兩執董辭任，恒大汽車（0708）、中國信達（1359）高層入局。另，REDD：廣東省擬3月前公布恒大債務重組框架。恒大收報4.01元，升1.78%。恒汽收報4.01元，升1.78%。
先瑞達（6669）料去年淨利潤倍增。收報11.3元，升3.48%。
長城汽車（2333）去年全年純利67.8億人幣，同比增逾26%。收報23.2元，跌7.01%。
康龍化成（3759）盈喜，料去年淨利潤最多增46%。收報114.9元，升2.04%。
世茂（0813）10.6億人幣售上海黃浦路地皮，變現所得九成用於還債。收報6.35元，升3.08%。
新東方（9901）發盈警，K-9學科類培訓服務終止拖累中期最多蝕9億美元。創上市新低，見12.2元，收報12.5元，跌5.45%。
港交所（0388）旗下LME行政總裁張柏廉4月離任，馮恩霖5月接任代理行政總。收報475.4元，跌1.12%。
精熙國際（2788）私有化在即，David，Webb倡股東支持每股0.999元報價。創52周高，見0.98元，收報0.97元，無升跌。
國泰君安（2611）料去年淨利潤增近35%。收報12.28元，跌0.16%。
吉利（0175）澄清非與雷諾在韓國推新車型的訂約方。收報18.74元，跌3.6%。
中石化油服（1033）料去年淨利潤升逾1.2倍。收報0.68元，無升跌。
中國動向（3818）上季同店銷售跌最多兩成。收報0.68元，跌1.45%。
思摩爾（6969）發盈喜，料去年多賺逾一倍。收報37.2元，升1.64%。
破頂股表現
破頂股包括，亞信科技（1675）創上市新高，見14.9元，收報14.28元，跌0.42%；郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.53元，收報6.47元，升0.62%；遠洋集團（3377）創52周高，見2.16元，收報2.15元，升5.39%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.46元，收報9.37元，升2.85%；中銀香港（2388）創52周高，見30.15元，收報30.05元，升0.33%；交行（3328）創52周高，見5.28元，收報5.26元，升0.19%；神華（1088）創52周高，見21.45元，收報21.25元，升0.47%；兗煤（1171）創52周高，見19.48元，收報18.94元，無升跌；信星鞋業（1170）創52周高，見1.07元，收報1.01元，跌1.94%；維珍妮（2199）創52周高，見7.68元，收報7.6元，升7.04%。
破底股方面
破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.93元，收報3元，跌0.66%；當代置業（1107）創上市新低，見0.163元，收報0.165元，跌2.94%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.53元，收報0.56元，無升跌；新東方（9901）創上市新低，見12.2元，收報12.5元，跌5.45%；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.06元，收報1.08元，無升跌；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.9元，收報0.91元，跌2.15%；加科思（1167）創上市新低，見12元，收報12.02元，跌1.64%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.18元，收報6.2元，跌3.58%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見8.1元，收報8.14元，跌1.57%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.43元，收報6.49元，跌1.67%；康諾亞（2162）創上市新低，見26元，收報26.05元，跌3.34%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.19元，收報5.2元，跌3.7%；榮昌生物（9995）創上市新低，見55.65元，收報55.95元，跌9.25%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見11元，收報11.86元，升3.49%；康特隆（1912）創上市新低，見0.173元，收報0.173元，跌6.99%；順豐同城（9699）創上市新低，見11.9元，收報12.08元，跌2.42%；VESYNC（2148）創上市新低，見7.89元，收報7.98元，跌1.85%；安能物流（9956）創上市新低，見7.5元，收報7.51元，跌3.47%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.13元，收報0.13元，跌1.52%；瑞聲（2018）見52周低26元，收報26.2元，跌0.57%；中教控股（0839）見52周低11.04元，收報11.14元，跌0.18%；宇華教育（6169）見52周低2.23元，收報2.29元，跌5.37%；雄岸科技（1647）見52周低0.176元，收報0.182元，升3.41%；協鑫新能源（0451）見52周低0.197元，收報0.201元，跌1.95%；德昌電機（0179）見52周低15元，收報15.16元，跌3.68%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.044元，跌2.22%；易緯集團（3893）見52周低0.104元，收報0.104元，跌14.75%；華寶國際（0336）見52周低3.5元，收報4.85元，跌66.6%。
異動股
上升異動股，包括，第一服務（2107）收報1.08元，升20%；合富輝煌（0733）收報1.45元，升14.17%；新東方在線（1797）收報5.14元，升11.26%；比高（8220）收報0.024元，升9.09%；太陽娛樂（8082）收報0.079元，升8.22%；海倫司（9869）收報21.35元，升7.72%；謝瑞麟（0417）收報1.16元，升7.41%；恒大（3333）收報1.92元，升7.26%；維珍妮（2199）創52周高，見7.68元，收報7.6元，升7.04%；恒大物業（6666）收報2.98元，升6.81%。
下跌異動股，包括，華寶國際（0336）見52周低3.5元，收報4.85元，跌66.6%；指尖悅動（6860）收報0.208元，跌49.88%；易緯集團（3893）見52周低0.104元，收報0.104元，跌14.75%；生力啤（0236）收報0.9元，跌12.62%；創維集團（0751）收報4.94元，跌10.67%；俄鋁（0486）收報6.75元，跌10.48%；金利豐（1031）收報0.41元，跌9.89%；中建富通（0138）收報0.166元，跌9.29%；榮昌生物（9995）創上市新低，見55.65元，收報55.95元，跌9.25%；遊萊互動（2022）收報0.1元，跌9.09%。
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