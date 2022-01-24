被問港府就新冠肺炎採取「動態清零」政策，傅仲森表示，動態清零、隔離檢疫等措施確對在港的外資企業營商呈現挑戰，但相關企業開始適應挑戰，認為相關企業主要聚焦於長期的生意機遇，而非短線情況，許多企業都就大灣區機遇做規劃。就新投資者而言，他說今年亦見到有企業來港開展業務，員工帶同家眷來港情況。

統計處去年11月公布，以香港作總部的美國公司按年少10%至254間，是2003年以來、18年的低位，日資企業亦有減少。傅仲森指，相關公司數量下跌或與疫情帶來的經濟挑戰有關，此外，部分企業或因被收購而改註冊地，現無明確證據顯示跌幅與港區國安法有關。

他表示，有些外資公司或有削減在港的部分營運， 但未聽聞出現大量公司離開香港情況。他又指，香港未來仍會扮演重要角色，是中外資金的管道，內地企業會透過香港集資，亦相信有些於外國有業務的內地企業，會以香港為踏腳石，而持有經營海外生意的控股公司。

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