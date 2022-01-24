投資推廣署：外企或削在港部分營運 但未聞大規模撤出香港
文章日期：2022年1月24日 14:18
投資推廣署署長傅仲森表示，該署去年完成333個投資項目，按年有增長，帶來約3000個新增職位，投資來自42個經濟體，來源最多是內地，其次是美國、英國、新加坡、德國等，以行業而言，以金融科技居首，第二是金融服務，其餘依次是交通和工業、旅游酒店業、創意工業。去年在港的中外投資者達9049個，創新高，當中逾1500個以香港為地區總部。去年香港有3755家初創企業，對比2017年增逾68%。
被問港府就新冠肺炎採取「動態清零」政策，傅仲森表示，動態清零、隔離檢疫等措施確對在港的外資企業營商呈現挑戰，但相關企業開始適應挑戰，認為相關企業主要聚焦於長期的生意機遇，而非短線情況，許多企業都就大灣區機遇做規劃。就新投資者而言，他說今年亦見到有企業來港開展業務，員工帶同家眷來港情況。
統計處去年11月公布，以香港作總部的美國公司按年少10%至254間，是2003年以來、18年的低位，日資企業亦有減少。傅仲森指，相關公司數量下跌或與疫情帶來的經濟挑戰有關，此外，部分企業或因被收購而改註冊地，現無明確證據顯示跌幅與港區國安法有關。
他表示，有些外資公司或有削減在港的部分營運， 但未聽聞出現大量公司離開香港情況。他又指，香港未來仍會扮演重要角色，是中外資金的管道，內地企業會透過香港集資，亦相信有些於外國有業務的內地企業，會以香港為踏腳石，而持有經營海外生意的控股公司。
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