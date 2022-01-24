美國邁亞密法院發出扣留令後，凡船隻駛抵美國水域後，將會扣押及搜船，用以抵償120萬美元的積欠燃料費用。水晶郵輪亦因此安排在航中的「水晶合韻號」轉駛往與佛羅里達州一海之隔的巴哈馬比米尼，而非按原定航程前赴南佛羅里達。

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外國傳媒如《Local 10》的報道更指。該船的乘客在周日到達巴哈馬後，再坐接駁渡輪抵達佛羅里達州邁亞密附近的埃弗格雷斯港靠泊。該媒體引述其中一名乘客Shauna Wiest指，他們非常害怕，直到今早都不知道發生甚麼事情。此前水晶郵輪已因應母公司雲頂香港申請臨時清盤後，即陸續停止原定航程。有關報道續稱，包括水晶郵輪及其同系公司麗星郵輪，均有違反合約。

雲頂香港落實在1月20日百慕達時間委任臨時清盤人，亦宣布主席兼行政總裁及執行董事林國泰已辭去職務，同時不再擔任薪酬委員會及提名委員會成員，自1月21日上周五起生效。同日副行政總裁兼集團總裁及執行董事區福耀，亦辭去職務。

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