Medalie指，隨著流動性閘門關閉，兩者的波動性都將開始變得更大，這並不令人意外。Kaiko指出，比特幣與市場的關聯度接近2020年9月以來的最高水平。這意味著當股市下跌時，比特幣也會下跌。

比特幣的價格在周五下跌的同時，Netflix的股價也下跌了20%，市值蒸發逾400多億美元。有分析師表示，受歡迎的科技股的拋售可能會促使投資者平倉其加密貨幣頭寸，以限制整體損失，並滿足經紀商要求提供現金以彌補用借入資金進行交易時可能出現的損失。

倫敦資產管理公司CoinShares的研究主管Chris Bendiksen確認曾見過以上情況，又指「比特幣是一種非常好的流動性存儲工具，因此在收到追加保證金通知時可以動用。」

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