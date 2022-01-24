該公司指出，消費券涵蓋的受惠家庭包括低用電量住宅客戶和享有長者電費優惠的客戶，他們會於今年1月底前經郵遞收到消費券，而1萬個劏房戶家庭則可透過中華電力的社區夥伴獲取消費券。中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，受新冠疫情影響，香港的營商環境在過去兩年持續受到嚴竣考驗。她說：「參與今年中電消費券計劃的商戶，以中小企為主。中電消費券除了可以幫助有需要家庭之外，我們更希望促進資金流動，支援中小企營運周轉，讓香港早日重拾經濟動力。」。

連續兩年參加中電消費券計劃的坤記竹昇麵負責人黃婉坤表示：「去年有不少食客使用中電消費券堂食和買外賣，所以今年決定繼續參加，一方面對生意有幫助，同時亦令街坊受惠。」。另食材速遞店舖Ocean Three亦於今年再次參加中電消費券計劃，其創辦人何智聰表示：「中電消費券容易使用，對顧客及商戶而言都非常方便，我們樂意繼續支持這計劃。最近因應疫情收緊了社交距離措施，顧客可用中電消費券外賣食材，在家煮食。」。

中華電力透過中電社區節能基金撥款2.2億元，於2022年援助各階層有需要人士，同時推出多項全新計劃，鼓勵市民減碳節能。除了總值超過8000萬元的中電消費券計劃，還有中電「全心傳電」計劃，以及全新推出的中電慳電打氣賞項目，包括向有需要的學生送贈電子學習器材、為有需要家庭的兒童送贈健康有營的食物包、為居住在偏遠地區的有需要家庭度身設計綠色低碳本地遊等。中華電力更透過中電節能設備升級計劃及中電重新校驗約章計劃等，資助工商客戶提升能源效益。

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