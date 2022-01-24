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東方海外上季收益升至380億 創季度新高

文章日期：2022年1月24日 16:43

貨櫃運輸及物流股東方海外（0316）公布，截至去年12月底止，集團第四季總收益達48.8億美元（約379.66億港元），較2020年同期24.23億美元按年升1.014倍，並創季度新高。不過，期內航線網絡嚴重擁堵，導致總載貨量下降16.9%及運載力減少14.3%；整體運載率同比減少2.7%，每個標準箱之整體平均收益較去年第4季增加1.42倍。