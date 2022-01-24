按各航線分布，亞洲或歐洲航線去年第四季收益錄約14.74億美元（約114.68億港元），按年升逾兩倍；另大西洋航線收益亦同比增92.2%，至3億美元。

至於去年全年總收益按年增1.1倍，總載貨量較2020年同期升1.7%；運載力增加0.2%，整體運載率較2020年同期增加1.3%，而每個標準箱之整體平均收益較去年同期升1.07倍。

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