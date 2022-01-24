IMF：澳門需經濟多元化 料今年GDP增長15%
文章日期：2022年1月24日 16:58
國際貨幣基金組織（IMF）因應澳門最新的情況，發出總結聲明指，預期澳門今年經濟會繼續復甦，但是要恢復至疫情前的經濟水平需時。雖然當地政府有強的財政支持及博彩公司的財政實力，為就業及消費帶來緩和作用，但是亦暴露出，外來因素會影響訪澳旅客數目，當地仍然要面對疲情再爆發及財政壓力等風險。因此其認為，澳門有需要將經濟多元化。其預計澳門今年的本地生產總值（GDP）會按年上升15%。
IMF認為，澳門不宜太早撤銷財政支援措施，並應更好去面對受疫情影響的一群及創造就業。額外在健康醫療、教育、有助面對氣候變化的基建設施，亦有助刺激短期需求及幫助經濟多元化。在財務上，當局宜強化對家庭債務、破產及債務重組的監督，紓緩對金融系統的破壞性，以支持復甦。在結構上，當地宜為建立人材技能及吸引人材方面下工夫，收窄數碼鴻溝，並提高公共機構效率，簡化商業規管。同時亦有需要提升應對氣候風險的基建水平。
受到疫情影響，博彩業發展幾近停擺，單是2020年澳門GDP已大跌54%。IMF指出，這個危機反映澳門太依賴博彩業發展，並受訪客限制影響。當地金融業則仍然具備充足資本、流動性及盈利能力，家庭欠款逾半與按揭有關，反而留意到業界有較多與內地相關而年期少於一年的債務，或帶來漏洞。澳門2021年的整體流動賬水平，估計少過2019年的一半水平。其初步估計，受惠於本地需求增長及旅客陸續重臨，今年澳門的GDP會上升15%。在新賭牌帶動的投資，及與大灣區進一步融合下，料澳門明年的GDP會按年增長23%，中期則會回復至平均按年增長3.5%。若澳門的經濟發展要超出疫情前的水平，其預料最少要到2025年才能夠實現。
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