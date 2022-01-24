據報，洛軻汽車已在2021年末完成1億美元融資，領投方是騰訊，在本輪融資中的投資金額超過5000萬美元，投資機構紅杉也參與投資。據報目前洛軻汽車以20億美元估值，進行新一輪融資。

由昌敬創辦的智能清潔機器人製造商石頭科技，為小米（1810）有份投的第三家上市公司，而洛軻汽車為2020年底昌敬創辦的新造車項目。

報道引述消息人士透露，騰訊投資洛軻汽車後，蔚來資本和美團（3690）有相關人士意圖接觸洛軻汽車，洽談投資事宜，惟均遭拒絕。媒體亦引述騰訊投資的知情人士表示，騰訊投資洛軻汽車，不一定代表特別的戰略意圖，可能是互聯網巨頭的投資重心向硬科技和新能源領域轉移的標誌。

洛軻汽車未有就有關消息，向該媒體作出回應，而騰訊亦不作評論。

騰訊（0700）全日收報469.6元，跌1.1%；小米收報18.2元，跌3.81%；美團收報232.8元，跌2.19%。

其他報道

英皇鐘錶珠寶料去年全年多賺近5倍

澳門修改《博彩法》今首度在立法會作一般性討論

康特隆獨立非執董辭任 或未能滿足上市規則

支付寶與億咖通就智聯車聯達成戰略合作

IMF：澳門需經濟多元化 料今年GDP增長15%

轉運公司Buyandship收購格價平台Comparee 將於12個地區推服務

東方海外上季收益升至380億 創季度新高

創作平台FWENCLUB伙日本藝術家花井祐介推NFT

恒指收市跌309點 科指連跌2日 北水連續第14日流入

PayMe群組利是推出一周已收逾150萬封 加碼7萬張28元優惠券

比特幣與美股走勢趨同步 加密貨幣數據公司：虛幣再非孤立風險資產

中電再推8000萬消費券計劃

據報內地有地區調整公積金貸款政策 商貸放款速度加快