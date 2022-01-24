集團表示，2022年將加大科研投入和重大技術攻關，優化裝備性能和結構，擴充多元裝備規模，建立為客戶增值、抵禦風險的新型一體化模式。此外，集團將持續實施精細化成本管控，加快構建系統性、結構性、長效性降本機制，繼續保持成本領先優勢。

根據第三方機構最新預測，今年全球原油需求預計仍將持續增長，全球上游勘探開發資本支出總量較2021年相比增加約24%，油田服務市場復蘇態勢進一步確立。國內方面，保障國家能源安全和增儲上產「七年行動計畫」的實施將在一定時期內確保油服行業景氣。根據目前集團國內外訂單情況，預計物探採集和工程勘察服務、鑽井服務、油田技術服務和船舶服務四個板塊工作量穩中有升。

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