中銀擴綠色按揭至所有獲金級綠評一二手住宅
文章日期：2022年1月24日 17:39
中銀香港（2388）公布，將可適用「綠色按揭計劃」的項目，由指定項目的一手住宅，擴展至所有獲「綠建環評」鉑金或金級認證的一、二手私人及政府資助住宅項目。中銀指去年9月推綠色按揭計劃，合資格客戶中有80%選用綠色按計劃。
綠色按揭與一般保險分別不大，不過銀行會以數碼化模式為客戶辦理按揭申請，發出電子按揭月結單及通知書，參與的中銀客戶則可獲得最多6888元現金獎賞、家居保險保費豁免優惠及其他數碼理財獎賞。
中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮指，去年該行網上按申請宗數按年有1.5倍增長。該行政府資助房屋按揭去年全年的市佔率超逾40%，加上私人及政府資助的綠色住宅建築項目供應量每年持續上升，因此擴展綠色按揭計劃，可進一步推動市民支持綠色建築，使用數碼化的按揭服務。
中銀香港亦指，該行已成為香港綠色建築議會首個銀行業的鉑金級機構會員，雙方將合作舉辦教育推廣活動，推動各界支持綠色建築及邁向低碳生活。
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