綠色按揭與一般保險分別不大，不過銀行會以數碼化模式為客戶辦理按揭申請，發出電子按揭月結單及通知書，參與的中銀客戶則可獲得最多6888元現金獎賞、家居保險保費豁免優惠及其他數碼理財獎賞。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮指，去年該行網上按申請宗數按年有1.5倍增長。該行政府資助房屋按揭去年全年的市佔率超逾40%，加上私人及政府資助的綠色住宅建築項目供應量每年持續上升，因此擴展綠色按揭計劃，可進一步推動市民支持綠色建築，使用數碼化的按揭服務。

中銀香港亦指，該行已成為香港綠色建築議會首個銀行業的鉑金級機構會員，雙方將合作舉辦教育推廣活動，推動各界支持綠色建築及邁向低碳生活。

其他報道

東方證券料去年淨利潤最多增1倍

吉利：力帆合資「睿藍汽車」已完成注冊 發展換電產品

百勝中國考慮宣派季息

中海油田服務料今年資本性開支41.6億元人民幣 將拓展海上風電

英皇鐘錶珠寶料去年全年多賺近5倍

澳門修改《博彩法》今首度在立法會作一般性討論

康特隆獨立非執董辭任 或未能滿足上市規則

支付寶與億咖通就智聯車聯達成戰略合作

IMF：澳門需經濟多元化 料今年GDP增長15%

轉運公司Buyandship收購格價平台Comparee 將於12個地區推服務

東方海外上季收益升至380億 創季度新高