在今天的全體會議上，不少議員關注到衛星場的問題。經濟財政司司長李偉農在會上重申，法律上沒有衛星場概念，衛星場也是娛樂場，法律概念是所有娛樂場同屬承批公司，衛星場唯一與其他娛樂場差別，只是設置地點非承批公司物業。修法已給予3年期調整，他強調非要扼殺或取締娛樂場，而是考慮到娛樂場屬政府財產，未來要歸還，並指出衛星場的員工包括莊荷和監場等同屬承批公司，承批公司要承擔保障員工就業的責任。

在會上，具博彩業背景的立法會議員梁安琪關注到新法建議將承批公司的資本金額調升至50億澳門元；將常務董事擁有承批公司的公司資本比例提升至15%，及限制承批公司或其屬控權股東的公司上市流通股比例不能超過30%。李偉農回應，增加資本金額、提升將常務董事擁有資本比例，是要承批公司能保持一定財力，並要與產業規模發展相適應。

至於上市流動股比例設定上限，他強調，非要阻止公司合法融資，而是要確保七成股東的穩定性。

李偉農明言，現有博彩經營批給期有需要延期，並按現有機制安排，具體將之後公布。他又指，博企的社會責任會在未來競投書以至判給合同過程中細化，當競投者提出計劃後，政府擇優處理，歡迎新承批公司提出更好的勞動債權條件。投牌時亦會設有臨時判給和最終確定判給，合同雙方可在磋商期內調整要求。

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