道瓊斯工業平均指數收漲99點，升幅0.29%，報34364點。標普500指數收漲12點，升幅0.28%，報4410點。納斯達克綜合指數收漲86點，或0.63%，報13855點。

家得寶升4.21%，報363.81美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻96點，而Visa跌1.98%，報201.85元，拖低道指26點。

科技股方面，蘋果收市報161.62元，跌0.48%，谷歌母公司Alphabet收市報2616.08元，升0.34%，亞馬遜收市報2890.88元，升1.33%，Facebook收市報308.71元，升1.82%。

歐洲STOXX 600指數收跌3.82%，報456點。德國DAX指數收跌3.8%，報15011點；法國CAC 40指數跌3.98%，報6787點；英國富時100指數收跌2.63%，報7297點。

道指道指曾跌最多3.25%，是2020年10月28日後最大跌幅，隔晚低見33150.33點，是2021年4月1日32985.35點後最低。

標指曾跌最多3.99%，是2020年9月3日後最大跌幅，隔晚低見4222.62點，是2021年6月22日4217.27點後最低。

納指曾跌最多4.9%，是2020年9月4日後最大跌幅，隔晚低見13094.65點，是2021年5月19日13072.23點後最低。