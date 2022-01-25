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港股ADR跌315點 夜期低水475點 美期亞股向下

文章日期：2022年1月25日 08:47

美股向上，港股ADR跌315點或1.3%，報24340點，即月恒指夜期跌480點，低水475點，報24181點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.84%，折合報460.96元；阿里巴巴（9988）跌1.63%，折合報117.16元；美團（3690）跌2.24%，折合報227.6元；匯控（0005）跌2.03%，折合報52.22元；建行（0939）跌1.23%，折合報5.87元。

道期現跌0.16%；標期現跌0.29%；納期現跌0.43%。日股現跌1%，韓股現跌0.83%，澳股現跌2.23%。美國10年期債息現升0.5%或0.0089厘，報1.7795厘。

今日焦點股份可留意：

維達（3331）今公布業績。

中海外（0688）：收購雅居樂（3383）、世茂（0813）於「廣州亞運城」持股。

恒大（3333）：需更多時間考慮潛在方案，才能與債權人進行溝通。

中遠海控（1919）去年多賺8.3倍，盈利893億人幣。

贛鋒鋰業（1772）發盈喜，料去年淨利潤最多增約4倍。

新東方教育（9901）發盈警，料上半年度虧損8至9億美元。

江西銅業（0358）去年多賺1.25至1.55倍。

港鐵（0066）向匯達購入八達通股份，持股量增至64%。

華電國際（1071）去年累計發電量增7.5%。

融創（1918）據報轉讓溫州一項目公司股權，德信地產接盤。

五菱汽車（0305）副主席兼行政總裁及執行董事因病逝世。

霸王國際（1338）料去年虧損擴大至1300萬人幣。

贏家時尚（3709）料去年度純利不少於25%。

中銀（2388）擴綠色按揭至所有獲金級綠評一二手住宅。

大新銀行（2356）冀今年小微企新客持續雙位數增長。

東方證券（3958）料去年淨利潤最多增1倍。

吉利（0175）：力帆合資「睿藍汽車」已完成注冊，發展換電產品。

百勝中國（9987）考慮宣派季息。

中海油田服務（2883）料今年資本性開支41.6億元人民幣，將拓展海上風電。

英皇鐘錶珠寶（0887）料去年全年多賺近5倍。

康特隆（1912）獨立非執董辭任，或未能滿足上市規則。

東方海外（0316）上季收益升至380億，創季度新高。

 

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