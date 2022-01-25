恒指低開404點 跌穿10天及100天線 科指跌穿20天線
文章日期：2022年1月25日 09:25
恒指今早低開404點或1.65%，見近3周最大跌幅，報24251點，成交金額33億元；國指今早低開155點或1.8%，報8503點。恒生科技指數開市報5592點，跌1.95%。藍籌無一上升，阿里（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖低大市。恒指跌穿10天線(24449.98點)及100天線(24578.61點)；科指跌穿20天線(5645.24點)。
藍籌0隻升，55隻下跌，9隻無升跌。長和（0001）無升跌，報56.45元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌3.5%，報6.61元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，26隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報206.4元，升0.68%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報66.9元，跌4.63%。
世茂（0813）據報將34個重點項目列為待售資產，涉資近750億。開市報6.21元，升0.65%。
赤子城（9911）折讓9.9%配股，籌3.4億。開市報4.12元，跌2.37%。
維達（3331）今公布業績。開市報20元，升0.1%。
中海外（0688）：收購雅居樂（3383）、世茂（0813）於「廣州亞運城」持股。中海外開市報23.15元，跌1.28%。雅居樂（3383）開市報4.52元，無升跌。世茂（0813）開市報6.21元，升0.65%。
恒大（3333）：需更多時間考慮潛在方案，才能與債權人進行溝通。開市報1.89元，升1.61%。
中遠海控（1919）去年多賺8.3倍，盈利893億人幣。開市報13.58元，跌3%。
贛鋒鋰業（1772）發盈喜，料去年淨利潤最多增約4倍。開市報126元，升0.72%。
新東方教育（9901）發盈警，料上半年度虧損8至9億美元。開市報12.3元，跌1.44%。
江西銅業（0358）去年多賺1.25至1.55倍。開市報13.4元，跌1.47%。
港鐵（0066）向匯達購入八達通股份，持股量增至64%。開市報42.65元，無升跌。
華電國際（1071）去年累計發電量增7.5%。開市報2.99元，無升跌。
融創（1918）據報轉讓溫州一項目公司股權，德信地產接盤。開市報10.68元，跌0.74%。
五菱汽車（0305）副主席兼行政總裁及執行董事因病逝世。無成交，報1.47元。
霸王國際（1338）料去年虧損擴大至1300萬人幣。無成交，報0.089元。
贏家時尚（3709）料去年度純利不少於25%。無成交，報11.64元。
中銀（2388）擴綠色按揭至所有獲金級綠評一二手住宅。開市報29.65元，跌1.17%。
大新銀行（2356）冀今年小微企新客持續雙位數增長。開市報7.42元，跌0.27%。
東方證券（3958）料去年淨利潤最多增1倍。無成交，報6.51元。
吉利（0175）：力帆合資「睿藍汽車」已完成注冊，發展換電產品。開市報18.5元，跌1.39%。
百勝中國（9987）考慮宣派季息。無成交，報360.6元。
中海油田服務（2883）料今年資本性開支41.6億元人民幣，將拓展海上風電。無成交，報7.5元。
英皇鐘錶珠寶（0887）料去年全年多賺近5倍。開市報0.211元，升4.46%。
康特隆（1912）獨立非執董辭任，或未能滿足上市規則。無成交，報0.184元。
東方海外（0316）上季收益升至380億，創季度新高。開市報181元，跌1.47%。
破底股方面
破底股包括，朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.1元，開市報5.1元，跌1.92%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見274元，開市報274元，跌3.04%；科濟藥業（2171）創上市新低，見19.2元，開市報19.2元，跌3.61%；瑞聲（2018）見52周低26元，開市報26元，跌0.38%。
異動股
上升異動股，包括，禪遊科技（2660）開市報1.42元，升14.52%；青島銀行（3866）開市報4.16元，升5.32%；裕承科金（0279）開市報0.24元，升5.26%；英皇鐘錶珠寶（0887）開市報0.211元，升4.46%；中駿集團（1966）開市報1.93元，升2.66%；安領國際（1410）開市報0.82元，升2.5%；迪臣發展（0262）開市報0.113元，升1.8%；佳兆業美好（2168）開市報12.2元，升1.67%；恒大（3333）開市報1.89元，升1.61%；東方表行集團（0398）開市報4.5元，升1.58%。
下跌異動股，包括，俄鋁（0486）開市報6.52元，跌7.65%；小鵬汽車（9868）開市報156元，跌4.88%；京東健康（6618）開市報66.9元，跌4.63%；太陽城集團（1383）開市報0.103元，跌4.63%；普拉達（1913）開市報46.6元，跌4.61%；百度（9888）開市報145.9元，跌4.27%；科濟藥業（2171）創上市新低，見19.2元，開市報19.2元，跌3.61%；阿里健康（0241）開市報6.61元，跌3.5%。
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