港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升8日 逾一年最長升浪
文章日期：2022年1月25日 11:20
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升8日，升0.04點子至0.165%，續見2021年12月30日後最高，當日報0.19298%。對上一次連升8日是2020年12月4日，當日拆息報0.20286%。
港元現報7.7855元升值6點子，曾貶值最多4點子，報7.7865元，亦曾升值最多6點子，報7.7855元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.85點子至0.08369%；1星期HIBOR升1.42點子至0.12137%；2星期HIBOR升0.19點子至0.12946%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.33點子至0.30411%；6個月期HIBOR升1.74點子至0.45863%；12個月期HIBOR升3.05點子至0.66833%。
美元指數現報95.985升值0.067點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報0.10771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0573%，連續4日擴闊，利差是2021年12月31日後最高，當日差距為0.0579%
對上一次連續4日擴闊，是2022年1月14日，當日利差報0.0438%。
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