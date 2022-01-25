港元現報7.7855元升值6點子，曾貶值最多4點子，報7.7865元，亦曾升值最多6點子，報7.7855元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.85點子至0.08369%；1星期HIBOR升1.42點子至0.12137%；2星期HIBOR升0.19點子至0.12946%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.33點子至0.30411%；6個月期HIBOR升1.74點子至0.45863%；12個月期HIBOR升3.05點子至0.66833%。

美元指數現報95.985升值0.067點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報0.10771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0573%，連續4日擴闊，利差是2021年12月31日後最高，當日差距為0.0579%

對上一次連續4日擴闊，是2022年1月14日，當日利差報0.0438%。

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