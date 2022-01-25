恒指見逾1個月最大跌幅 半日跌305點 56隻藍籌下跌
文章日期：2022年1月25日 12:16
美股憂慮俄烏局勢曾急挫，恒指今早跟隨低開404點，最多跌530點或2.15%，見逾1個月最大跌幅，雖然美股最終倒升，不過亞洲時段美期繼續下跌，但恒指半日最高位亦只能收窄跌幅至跌289點，跟隨亞股等外圍走勢，恒指半日跌305點或1.24%，報24351點，成交金額720億元，半日低位高低波幅241點。恒指、國指暫連跌兩日，科指跌3日。匯控（0005）、阿里（9988）、友邦（1299）拖累大市。
國指跌88點或1.03%，報8569點。恒生科技指數收報5604點，跌1.74%。
藍籌5隻升，56隻下跌，3隻無升跌。安踏（2020）升1.65%，收報123.3元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌4.58%，收報17.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，26隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報206.4元，升0.68%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報66.9元，跌4.63%。
恒指失守10天線(24459.97點)、100天線(24579.6點)；科指跌穿20天線(5645.85點)。
北水南下合計淨流入25.55億元，較上日減少4.3%，連續第15日流入，累計流入409.74億元，對上一次連續15日淨流入是2021年12月14日。南水北上合計淨流出28.86億元人民幣，終止連續7日流入
龍光（3380）據稱擔保私募債不超過10億美元 少過市場傳聞收報6.72元，跌1.47%。
世茂（0813）據報將34個重點項目列為待售資產，涉資近750億。及，世茂據報標售世茂深港國際中心，報價151億。收報6.63元，升7.46%。
赤子城（9911）折讓9.9%配股，籌3.4億。收報4.38元，升3.79%。
維達（3331）今公布業績。收報19.44元，跌2.7%。
中海外（0688）：收購雅居樂（3383）、世茂（0813）於「廣州亞運城」持股。中海外收報23.55元，升0.43%。雅居樂（3383）收報4.44元，跌1.77%。
恒大（3333）：需更多時間考慮潛在方案，才能與債權人進行溝通。收報1.79元，跌3.76%。
中遠海控（1919）去年多賺8.3倍，盈利893億人幣。收報13.9元，跌0.71%。
贛鋒鋰業（1772）發盈喜，料去年淨利潤最多增約4倍。收報127.8元，升2.16%。
新東方教育（9901）發盈警，料上半年度虧損8至9億美元。創上市新低，見11.66元，收報11.72元，跌6.09%。
江西銅業（0358）去年多賺1.25至1.55倍。收報13.1元，跌3.68%。
港鐵（0066）向匯達購入八達通股份，持股量增至64%。收報42.3元，跌0.82%。
華電國際（1071）去年累計發電量增7.5%。收報2.91元，跌2.68%。
融創（1918）據報轉讓溫州一項目公司股權，德信地產接盤。收報10.78元，升0.19%。
五菱汽車（0305）副主席兼行政總裁及執行董事因病逝世。收報1.41元，跌4.08%。
霸王國際（1338）料去年虧損擴大至1300萬人幣。收報0.083元，跌6.74%。
贏家時尚（3709）料去年度純利不少於25%。收報11.48元，跌1.37%。
中銀（2388）擴綠色按揭至所有獲金級綠評一二手住宅。收報29.95元，跌0.17%。
大新銀行（2356）冀今年小微企新客持續雙位數增長。收報7.34元，跌1.34%。
東方證券（3958）料去年淨利潤最多增1倍。收報6.49元，跌0.31%。
吉利（0175）：力帆合資「睿藍汽車」已完成注冊，發展換電產品。收報17.9元，跌4.58%。
百勝中國（9987）考慮宣派季息。收報357.2元，跌0.94%。
中海油田服務（2883）料今年資本性開支41.6億元人民幣，將拓展海上風電。收報7.39元，跌1.47%。
英皇鐘錶珠寶（0887）料去年全年多賺近5倍。收報0.206元，升1.98%。
康特隆（1912）獨立非執董辭任，或未能滿足上市規則。收報0.18元，跌2.17%。
東方海外（0316）上季收益升至380億，創季度新高。收報184元，升0.16%。
破頂股表現
破頂股包括，維珍妮（2199）創52周高，見7.7元，收報7.45元，升3.47%。
破底股方面
破底股包括，朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.1元，收報5.1元，跌1.92%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見274元，收報274元，跌3.04%；雲音樂（9899）創上市新低，見126.8元，收報128元，跌2.36%；醫渡（2158）創上市新低，見18.6元，收報18.62元，跌5.1%；科濟藥業（2171）創上市新低，見18.46元，收報18.96元，跌4.82%；朝雲集團（6601）創上市新低，見2.52元，收報2.53元，跌3.8%；堃博醫療（2216）創上市新低，見7.8元，收報7.8元，跌2.01%；安能物流（9956）創上市新低，見7.3元，收報7.34元，跌3.17%；德盈控股（2250）創上市新低，見1.83元，收報1.89元，跌10%；瑞聲（2018）見52周低25元，收報25.25元，跌3.26%；協鑫新能源（0451）見52周低0.19元，收報0.191元，跌3.05%；玖龍紙業（2689）見52周低8.02元，收報8.17元，跌1.33%；德昌電機（0179）見52周低14.32元，收報14.48元，跌2.95%；中策（0235）見52周低0.043元，收報0.045元，無升跌；英皇娛樂（0296）見52周低0.78元，收報0.78元，跌3.7%；凱升控股（0102）見52周低0.12元，收報0.121元，跌4.72%。
異動股
上升異動股，包括，松齡（1989）收報0.94元，升23.68%；禪遊科技（2660）收報1.42元，升14.52%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.26元，升9.7%；珠江鋼管（1938）收報0.285元，升7.55%；華寶國際（0336）收報5.13元，升5.56%；陸慶（8052）收報0.039元，升5.41%；帝國科技（0776）收報17元，升5.33%；時代天使（6699）收報202.8元，升4.91%；時計寶（2033）平上市低位0.65元，收報0.68元，升4.62%；迪臣發展（0262）收報0.116元，升4.5%；英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.211元，升4.46%。
下跌異動股，包括，錦藝集團（0565）收報0.305元，跌22.78%；德盈控股（2250）創上市新低，見1.83元，收報1.89元，跌10%；超凡網絡（8121）收報0.15元，跌7.98%；國藝（8228）收報0.081元，跌6.9%；霸王（1338）收報0.083元，跌6.74%；恒偉集團（8219）收報0.3元，跌6.25%；意馬國際（0585）收報0.64元，跌5.88%；愛高集團（0328）收報0.145元，跌5.84%；俄鋁（0486）收報6.66元，跌5.67%；醫渡（2158）創上市新低，見18.6元，收報18.62元，跌5.1%；小鵬汽車（9868）收報156元，跌4.88%。
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