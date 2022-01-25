【有片：選股王】贛鋒逆勢有追捧 走勢尚於整固待突破
文章日期：2022年1月25日 13:13
恒指低開後最多跌530點、低見24,126點反彈，半日收報24,351點，跌305點或1.24%。大市半日成交720億元。科技股沽壓較大，京東 （9618） 快手 （1024） 跌近3%。金融、汽車、資源等受壓，友邦 （1299） 平安 （2318） 跌2%、3%。吉利 （0175） 小鵬 （9868） 跌約半成。神華 （1088） 中鋁 （2600） 跌3%、4%不等。不過，體育用品股逆市向好，李寧 （2331） 安踏 （2020） 升近2%。內銀內房也有個別做好。
雖然汽車股受壓，但鋰電贛鋒 （1772） 近兩日明顯逆勢有追捧，今早再升逾2%。贛鋒預告去年純利增長約3.7倍至4.4倍，扣除非經常性損益的淨利升6倍至8倍好過市場預期，得益鋰鹽產品產銷量增加且產品價格不斷上漲；新建項目陸續投產、產能逐步釋放。不過股價走勢尚處於整固格局仍有待突破。該股上月跌至110元後喘定，在110至130元上落，今早升至區間頂部回順，故此宜待回落至120元以下吸納，或待其升破130元追入以提高值博率。低收110元嚴守止蝕。
劉思明