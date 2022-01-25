AlipayHK 用戶只需在 App 內點擊「匯款」標誌，選擇「給內地親友派利是」，輸入收款姓名和內地支付寶賬號，即可選擇派發金額介乎人民幣 50 元至 520 元之間的跨境利是給內地親友。跨境利是支持即時換匯，無需手續費。內地支付寶用戶收到跨境利是通知後，點擊打開跨境利是，即可收取款項至其內地支付寶預設的銀行賬戶。

本地利是方面，今年 AlipayHK 推出 19 款主題利是封面，更聯乘人氣玄學家七仙羽（七師傅）七師傅合作推出多款限定專屬封面，派利是時揀選其合作封面，由七師傅加持心意向親人朋友送祝福。

此外， AlipayHK 用戶給新用戶派不少於 20 港元本地利是，即可獲 30 港元禮券組合，每人最多可獲 20 次；而推廣期內，派本地和跨境利是次數最多的前 100 AlipayHK 用戶，可領取總值 888 港元「利是大勁賞」禮券優惠及價值逾千元商戶福袋，當中包括百佳、屈臣氏及豐澤網店現金禮券等。

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