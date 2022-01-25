AlipayHK推跨境利是 另夥七師傅推主題利是封面
文章日期：2022年1月25日 13:18
AlipayHK宣布，即日起推出跨境利是功能，用戶可透過AlipayHK以港幣派跨境利是，內地親友即可透過內地支付寶所連結的銀行賬戶收取已兌換成人民幣的等額利是。
AlipayHK用戶只需在App內點擊「匯款」標誌，選擇「給內地親友派利是」，輸入收款姓名和內地支付寶賬號，即可選擇派發金額介乎人民幣50元至520元之間的跨境利是給內地親友。跨境利是支持即時換匯，無需手續費。內地支付寶用戶收到跨境利是通知後，點擊打開跨境利是，即可收取款項至其內地支付寶預設的銀行賬戶。
本地利是方面，今年AlipayHK推出19款主題利是封面，更聯乘人氣玄學家七仙羽（七師傅）七師傅合作推出多款限定專屬封面，派利是時揀選其合作封面，由七師傅加持心意向親人朋友送祝福。
此外，AlipayHK用戶給新用戶派不少於20港元本地利是，即可獲30港元禮券組合，每人最多可獲20次；而推廣期內，派本地和跨境利是次數最多的前100AlipayHK用戶，可領取總值888港元「利是大勁賞」禮券優惠及價值逾千元商戶福袋，當中包括百佳、屈臣氏及豐澤網店現金禮券等。
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