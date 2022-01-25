晨星：加息週期將開始 看好香港及新加坡銀行股
文章日期：2022年1月25日 15:03
晨星 (Morningstar) 舉行《2022年第一季亞洲股票市場展望報告》網上記者會，晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出：「整體股市仍處於合理估值，而個別股票價值仍吸引。在接下來兩季，我們認為對美國利率上升的擔憂將限制股市升幅，但隨著投資者轉為價值取向，已遭到拋售的中國股票和具備增息潛力的防禦性股票預期將相對穩健。」同時她表示，「香港和新加坡銀行股價表現隨著市場可望升息而有所改善，而部分銀行仍具有吸引力」。
雖然中期內利率有望上升，但整體利率仍保持在較低水位，我們預計這將有助於支撐住宅房價。在 2022 年市場開始全面復甦前，辦公大樓的租金和空屋率預料將持續面臨壓力。首選股為中海外發展（0688），因為資產負債表表現強勁，經常性收入持續成長。而另一隻看好為太古地產（1972），主要仍看好香港寫字樓的長期需求。而半導體業也受惠於5G應用和汽車數位化所帶動的領域性成長。同時，短期內則需密切監控因新冠肺炎疫情再現而導致的封鎖舉措對於供應鏈所造成的影響。她預計半導體短缺情況將持續到今年，唯在2024年轉為供應過剩，這是受到代工廠在2021年宣布開始新建半導體製造廠的影響所致。
陳麗子預期 2022 年中國網際網路產業的監管環境將趨於穩定。中國政府目前允許民營企業處理其資料的情形，顯示出政府與企業之間的信任度有所提升，同時也再次確認了政府致力於打造出蓬勃發展的民營企業環境承諾不變，儘管此一說法在過去幾個月中曾受到質疑。晨星亞洲仍看好網路遊戲的前景。股份方面如騰訊 （0700）及網易（9999）。
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